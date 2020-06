C.S. Lewis afslørede identitetspolitikken allerede for 80 år siden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Den engelske forfatter C.S. Lewis' såkaldte "Bulverisme" beskrev allerede dengang en åndelig krise i det moderne samfund

Den britiske forfatter og essayist C.S. Lewis planlagde i 1940’erne at skrive en biografi over Ezekiel Bulver, en fiktiv person, som med sin tankegang forklarer den krise, det vestlige samfund er kommet i åndeligt.

Han henfører Bulvers opdagelse af en argumentationmodel til dennes femte år. Bulvers far holder over for hans mor fast i, at en af vinklerne i en stumpvinklet trekant altid er over 90 grader, og moderen svarer: ”Det siger du bare, fordi du er en mand!”.

Hermed havde Bulver fået et redskab i hånden, som han og mange senere har brugt. I stedet for at diskutere om noget er sandt eller falsk, diskuterer man den person, som kommer med udtalelsen og hans motiver og baggrund.

Man holder fast i personen, som vi kunne kalde hr. Boomer, i stedet for hans argumenter om, hvorfor der for eksempel ikke er råd til at bruge 800 milliarder kroner til klimaplaner oven på coronakrisen. Det slås hen med ”argumentet” om, at hr. Boomer er en 60-årig mand, der sikkert også er kapitalist, og dem kender vi. De er grådige, ufølsomme og tænker kun på profit. Dermed glemmes bekvemt spørgsmålet: Er det sandt eller falsk, at der ikke er råd?

Man burde have lavet udregninger selv, gået hr. Boomers efter i sømmene. Hvis han så tog fejl, kunne man senere gå over til psykologisk at forklare hvorfor: Han sagde det bare, fordi han var 60 år, hvid mand, havde villa i Hellerup og sommerhus i Biaritz og så videre.

Det er klart, at denne ”bulverisme” må skabe et meget hysterisk og hadefuldt klima i enhver debat. Nu har man tabt diskussionen på forhånd, hvis man har en bestemt alder, et bestemt køn, en bestemt race. For tiden er det de ældre, manden og de hvide, der på forhånd har uret. De krænker andre bare ved at være til og må derfor skriges ned, hvis de fremturer med at gøre sig hørt.

Den bulveristiske argumentationsmodel er dog et tveægget sværd. De, der føler sig mest krænkede, råber højest og er voldelige over for anderledestænkende ”har ret”. De, som ikke er besjælet af alders-, køns- og raceteoriers hellige ild, retter derimod ind og tier af frygt for at komme i bulveristernes søgelys. Men man har kun ret, så længe man har magt.

Denne bulverisme har vokset sig stærk i de vestlige samfund siden ungdomsoprøret og dens børn og børnebørn sidder solidt gagerede i alle uddannelsesinstitutioner og bureaukratier inden for stat, region og kommune. Derfor er de så svage, når der hærges i gaderne for tiden i amerikanske, svenske, danske eller engelske storbyer, hvad enten de er for eller imod det, der sker.

At første prioritet må være at finde ud af om det, der foregår, er sandt eller falsk, rigtigt eller forkert, lovligt eller ulovligt, suspenderes til fordel for, hvem der gør det, og hvem der er imod. Det handler om, hvem man vil ”i båd” med, og hvem man ikke vil ”i båd” med.

Det sidder i vestlige kulturer som en vaccine, man er blevet ”sprøjtet” med dagligt gennem fem årtier: Der findes ikke sandt og falsk, kun forskellige meninger, og så ror man allerede på bulverismens galej. For alt er subjektivt, min mening er lige så god som din, der findes ikke et smukt vandfald, kun forskellige meninger om vandfaldet, som skifter fra person til person.

Men hvad findes der så? Kun magtkampe åbenbart, hvor det gælder om at udskamme ved bulverisme og derefter nedskrige modstanderne og tvinge uenige til tavshed.

Nu høster vi frugterne, og det ser ikke godt ud for ytringsfrihed, demokrati og sandhed.

Torben Bramming er sognepræst i Ribe og forfatter.