Hvorfor er det dog blevet nødvendigt at køre unge jobsøgende rundt i bus – for skattekroner?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvorfor skal selvstændigt tænkende, veluddannede mennesker ”curles” – gøres uselvstændige?, spørger Hans-Georg Møller

ET TILSYNELADENDE uskyldigt tv-indslag fik mig forleden til at fundere over, om vi i det moderne samfund er ved at køre os selv i grøften.

En gruppe nyuddannede akademikere er i bus på vej fra Aarhus til andre købstæder i Jylland. De har ikke fundet job i den jyske hovedstad og er nu opfordret af ”systemet” til at søge lykken et andet sted.

Umiddelbart et friskt og godt initiativ fra det offentlige, men ved nærmere eftertanke lidt nedslående. Bussen er fyldt med velfungerende, veluddannede unge mennesker, altså ikke sygdomsramte eller socialt udsatte unge, der har behov for et mildt skub ud i livet.

Nej. Der er tale om en gruppe, der med deres uddannelsesmæssige baggrund forventes at kunne handle selvstændigt, effektivt, analyserende og meget mere. Så hvorfor er det nødvendigt at bruge skattekroner på at guide dem videre i tilværelsen?

De har i modsætning til studerende i mange andre lande fået en gratis uddannelse. De har fået SU. De manøvrerer helt sikkert scenevant rundt i samfundet blandt andet via deres iPhones og computere. Og alligevel kan de ikke finde ud af at søge et job, når det ikke ligger lige for fødderne af dem.

Hvorfor skal selvstændigt tænkende, veluddannede mennesker ”curles” – gøres uselvstændige? Og netop her er min pointe (som sikkert bliver betragtet som en gammel mands manglende accept af samfundsudviklingen, men det må jeg så tage med). Min pointe er, at vi i stedet for et godt og velfungerende velfærdssamfund, som vi med rette kan være stolte af, er ved at udvikle et handlingslammende behandlersamfund, hvor vi alle bliver gjort til klienter, og hvor det kun er den absolutte elite, som kan tænke tanker for resten af befolkningen.

Dekadencen er så småt ved at snige sig ind i vores curling-hverdag. Vi er os selv nok. Vi skal rage så meget til os som muligt. Vi vælger at lade systemet ordne tilværelsen for os. Det er jo meget nemmere.

Lad os i stedet arbejde for bevarelsen af demokratiets kraft gennem selvstændiggørelse og kritisk sans over for behandlersamfundets tendens til at tage over. På den måde kan vi måske reducere et tiltagende klynkeri og en fremstormende krænkelsesparathed. Og måske overbevise politikerne om, at de skal lade være med at fodre småligheden og indestænktheden, når de laver hovsa-lovindgreb.

Hans-Georg Møller er journalist.