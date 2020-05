Et besyv fra en almindelig kirkegænger om omstridt påskeannonce: Endelig en tekst, hvor alle kan være med

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er synd, hvis debatten om påskehilsnen kun skal gå fra teolog til teolog, skriver kirkegænger Anette Jorsdal

Egentlig skrev biskoppen i København, Peter Skov-Jakobsen, det så fint i Kristeligt Dagblad for nylig. At ”folkets kirke taler til hele folket” i den påskeannonce, som biskopperne indrykkede i landets aviser.

Men nu vælger jeg alligevel med bævende hånd som lægmand at skrive mit første debatindlæg nogensinde i Kristeligt Dagblad.

Jeg synes nemlig, det er synd, hvis debatten om denne påskehilsen kun skal gå fra teolog til teolog. Som ganske almindelig kirkegænger, der for snart 10 år siden genfandt kirken, vil jeg gerne give mit besyv med.

Da jeg læste digtet, som var biskoppernes påskehilsen fra folkekirken, tænkte jeg: Endelig! Endelig en tekst, hvor alle kan være med. Her bliver der i et let forståeligt sprog sat fokus på det, som jeg opfatter som essentielt i påsken og i historien om opstandelsen. At de ikke kunne knægte Jesus og hans budskaber om tro, håb og kærlighed, til trods for at de hængte ham op på et kors. At kristendommens glade budskaber overlevede, og at Jesus som et forbillede kan indgyde os håb – hvilket der lige netop i disse uger er så meget brug for, hvor vi end befinder os i verden.

Endelig, tænkte jeg. Endelig bliver påskens budskab fortalt på en måde, så alle kan forstå og føle sig omfavnet – også de, der måske lidt fordomsfuldt stadig har et armslængde-forhold til folkekirken. Hvis man skulle gennem ord som frelse, kødets opstandelse og synd, havde jeg straks set mange af mine venner og bekendte blive fjerne i blikket, mens de rodede efter bakgearet.

Jeg har selvfølgelig respekt for dem, der bruger de traditionelle ”kirkeord” i påsken, men jeg synes også, at de mange bibelstærke skal give deres medmennesker uden for kredsen en chance for at turde nærme sig folkekirken, hvor de måske kan opnå den ro, selvindsigt og tryghed, som de søger. Ja, min dristige påstand er faktisk, at hvis flere turde bevæge sig ind i kirkerne, kunne terapeuter og psykologer få en mindre stresset hverdag.

Når jeg har læst de indlæg og artikler, hvor påskedigtet kritiseres, bliver jeg sådan lidt trist og må stille det spørgsmål: Skal folkekirken kun være for de få? Eller må den godt være for de mange? Uanset hvor man befinder sig i kirkens univers, synes jeg faktisk, at man som præst og som teolog har pligt til at interessere sig for, hvordan man forkynder evangelierne – altså formidler de glade budskaber, så ikke kun de få kan forstå det.

Selvfølgelig skal præster og teologer kunne diskutere deres forskellige opfattelser, men når biskopperne på folkekirkens vegne midt i en coronatid vælger at sætte en helsides annonce med en påskehilsen i de landsdækkende aviser, så skal det skrives i et sprog, der favner bredt, og som samtidig gerne må være en øjenåbner for kirkens muligheder.

Anette Jorsal er journalist og forfatter.