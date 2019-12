Da min far var terminalt syg, ønskede en kvinde os ”Guds fred”. De ord ramte mig lige i hjertet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

DA MIN FAR VAR SYG, og vi stadig tumlede rundt for at prøve at forstå, at beskeden ”terminal” faktisk betød, at han snart ville være helt væk – ikke bare væk en tid, men helt forsvinde – kom der mange forskellige mennesker i huset.

Tit kunne vi ikke selv sætte ord på, hvad vi følte, eller hvad vi havde brug for lige dér for den sags skyld. ”God bedring,” kunne folk endda finde på at sige. Bedring? Han skulle jo dø lige om lidt!

Jeg er ikke vred på dem, der sagde sådan. Det er bare så uvant for os, at der nogle gange bare ingen bedring er at få. Vi var jo selv så vant til, at hvis plan A, B og C ikke duede, så kunne vi jo altid afprøve plan D, E eller hvis nødvendigt F.

Men intet alfabet kunne give os muligheder nok nu. Der var intet at gøre. Min far skulle dø. Han skulle give slip på livet eller rettere: Livet skulle give slip på ham. Og det samme skulle vi.

Midt i denne smerte oplevede vi så det stærke i at møde mennesker, der kunne være i det sammen med os. Endda en kvinde, der egentlig kun forholdsvis perifert kendte min far og vores familie. Hun kom kun for at ordne noget rent praktisk. Men da hun så skulle gå, vendte hun sig om og sagde: ”Og så vil jeg ønske jer alle Guds fred.”

Jeg kan stadig få en klump i halsen, når jeg tænker tilbage på, hvordan de ord ramte mig. ”Guds fred.”

Lige dér, hvor alt håb var ude, hvor bedring ikke var en mulighed – dér kom de ord som en trøst. En trøst, der ramte mig med al sin kraft lige i hjertet. Ja, dér gik det op for mig – måske sådan rigtigt – at nu var der kun Guds fred tilbage. ”Kun”, fordi nu var det ikke mirakler, kamp eller vilje, der skulle til. Nu havde vi brug for Guds fred.

Der er så meget, vi mennesker ikke kan styre. Så meget, der er ude af vore hænder. Og når vi mister et menneske, vi virkelig holder af, så mærker vi det. Brutalt og hårdt.

Men Guds fred er heller ikke fravær af smerte, lidelse eller død, men netop alt andet end fravær: nærvær. Guds nærvær og trøst midt i alt det svære. En trøst i at vide, at jeg ikke er alene. Selv dér i mørket, hvor der ellers tit kan være gabende tomt ved min side.

Det er jul inden længe. Jeg vil savne min far i kirken, rundt om juletræet, og hans stol vil være så forfærdelig tom. Men jeg ved også, at den fred, vi skal høre om i englenes sang, er præcis lige så virkelig, som barnet i krybben var. En fred på trods. Og så vil min julebøn lyde som Grundtvigs: ”Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes!”.

Inge Marie Kirketerp Hansen er sognepræst i Gjellerup.