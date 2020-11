Danmark drikker for meget. Og storforbruget af alkohol kan trække modbydelige spor efter sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I Blå Kors Danmark hilser vi initiativet Drukfri Ungdom velkommen. Men en af udfordringerne er, at begrebet fest er blevet synonymt med at drikke sig fra sans og samling. Det kan vi ikke lovgive os ud af

Tak til Kristeligt Dagblad for at sætte fokus på alkoholkulturen gennem artikelserien ”Danmark drikker”. Der er grund til at håbe, at disse veldokumenterede artikler får lov til ikke blot at oplyse, men også præge en nødvendig samtale om alkoholens betydning for kultur og ikke mindst familielivet i Danmark.

At alkoholiske produkter kan nydes, er ganske vist. Kristeligt Dagblads afdækning af den udbredte alkoholkultur i Danmark viser blot, at nydelsen fortrænges af konsumering. I Blå Kors Danmark ved vi alt for godt, at storforbruget af alkohol kan trække modbydelige spor efter sig.

Ingen børn og unge skal vokse op med fulde forældre. Alligevel er familielivet en del steder netop udfordret af de voksnes alkoholforbrug. Det siger sig selv, at når hver dansker over 18 år gennemsnitligt drikker 636 genstande om året, og nogle drikker få, så må andre drikke betydeligt flere.

Det handler ikke alene om de unges voldsomme alkoholindtag i weekender eller manden på bænken og værtshuset. Det handler også om forældre, hvis forbrug af alkohol går ud over børnenes og de unges opvækst.

I Blå Kors Danmark hilser vi initiativet Drukfri Ungdom velkommen. De 22 organisationer bag ønsker, at der indføres en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol. Det skal udgøre et første, målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur for danske unge.

En af udfordringerne er, at begrebet fest er blevet synonymt med at drikke sig fra sans og samling. Det kan vi ikke lovgive os ud af. Det skal vi feste os ud af! Når vi fester i familien, skal vi finde mere og andet end alkohol at være sammen om.

Det vil både give mere trygge og glade børn og forbilleder for deres ungdoms festkultur. De unges alkoholkultur er et spejlbillede af samfundets og familiens alkoholkultur. Derfor siger vi: Ingen børn og unge skal vokse op med fulde forældre.

Blå Kors Danmark fylder i år 125 år. Vi arbejder på at gøre os selv overflødige. Desværre er det gået den forkerte vej. Vi vil, så længe det er nødvendigt, hjælpe børn, unge og voksne, som er mærket af en usund alkoholkultur, til at bearbejde deres negative erfaringer og udvikle en mestringsstrategi, hvor alkohol ikke får lov at ødelægge deres liv.

I Blå Kors har vi forskellige tilbud, hvor vi hjælper børn og unge. Blandt andet i Barnets Blå Hus, hvor vi møder børnefamilier, som er dybt præget af voksnes misbrug af alkohol. Børns opvækst bliver skadet – noget, som kan følge dem op i voksenalderen, hvis ikke de får hjælp til at bearbejde deres erfaringer.

I Tuba, et terapeutisk tilbud til unge, som er vokset op i hjem med for meget alkohol, tæller vi ikke antallet af henvendelser i håndfulde, men i tusinder. De unges trivsel, uddannelsesvej og eget familieliv er udfordret af deres opvækst med alkohol.

I væresteder og på pensionater møder vi dem, for hvem alkoholforbruget ikke kunne begrænses til fredag aften, men hvor det kom til at fylde hver dag. For flere af disse fik festkulturen store personlige omkostninger. Familielivet er smadret. Samfundsmæssigt er de også blevet en omkostning.

Hvert liv tæller! Hvert eneste menneske – barn, ung som voksen – skal have den hjælp, som vedkommende behøver for at mestre sit eget liv. For at begrænse antallet, som skal have hjælp, skulle vi samtidig arbejde på at ændre vores alkoholkultur, så alkohol ikke er det, der skaber fest, men det, vi nyder til fest. Da ville langt færre børn og unge vokse op med fulde forældre.

Dan K. Månsson er formand for Blå Kors Danmark.

