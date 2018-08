Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Når Macron i denne uge besøger Danmark, er der tale om andet og mere end et tilfældigt statsbesøg. Det er en usædvanlig veltimet politisk visit fra en mand, der på et historisk afgørende tidspunkt besluttede sig for at kæmpe for en vision om et samlet Europa, skriver Morten Løkkegaard