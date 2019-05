Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Deltagerdemokratiet i Danmark må aldrig være for de få. Det er et mål, både foreningslivet, borgerne og politikerne bør arbejde i fællesskab for at sikre

I Danmark har vi et fantastisk frivilligt foreningsliv, som på mange måder er en bærende søjle for vores stærke demokratiske tradition og kultur. Det er her, vi danner fællesskaber på tværs af vores forskelligheder. Det er her, vi lærer at løse konflikter i foreningernes indre organisatoriske liv. Det er her, vi har de uundværlige demokratiske samtaler om stort og småt, som på sigt vokser og forankrer sig til fundamentale samfundsforandringer.

På rigtig mange områder er det i foreningslivet, at danskerne får demokrati og deltagelse ind under huden.

Det er i samfundet og demokratiets interesse at understøtte et stærkt foreningsliv, dels fordi civilsamfundet giver borgeren adgang til at kunne skabe en reel forandring i sit lokalsamfund, og dels fordi civilsamfundet bygger bro mellem det nære fællesskab og det store fællesskab ved at sikre sine medlemmer politisk indflydelse på både Christiansborg og i byrådene.

Men danskernes deltagelse i foreningernes ”lille demokrati” og den positive effekt, dette har for vores ”store demokrati”, kan aldrig tages for givet. Desværre er der tegn på, at civilsamfundet er udfordret i at kunne sikre danskerne engagement i deltagerdemokratiet.

Vi vil fremhæve særligt to udfordringer.

1. Behov for mere civil interessevaretagelse på Christiansborg. Traditionelt har de civile organisationer haft mange roller. Både som borgernes stemme i politiske beslutningsprocesser og som forsvarer af borgernes sociale rettigheder. Men en undersøgelse af det lokale foreningsliv fra center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund på Syddansk Universitet viser, at civilsamfundet i dag primært engagerer sig med det politiske system lokalt, snarere end nationalt.

Under 10 procent af de lokale foreninger har haft kontakt til Folketinget for at søge politisk indflydelse. Særligt de lokale idrætsforeninger, fritids- og kulturforeninger halter bagefter, når det gælder den politiske interessevaretagelse på vegne af medlemmerne.

Det kan synes ganske fornuftigt, at den lokale idrætsforening involverer sig i politiske spørgsmål først og fremmest på et lokalt og kommunalt niveau. Men landsforeningerne i det danske civil- samfund har en mulighed for at interessevaretage på vegne af deres mange medlemmer og bør arbejde for at inkludere lokale græsrødder i politikudvikling og interessevaretagelsen.

Sagt lidt polemisk: Hvis ikke foreningerne søger den politiske indflydelse nationalt, så overlader man banen til store koncerner og smarte pr-bureauer, der lobbyer over for politikerne på vegne af snævre interesser.

Danmark risikerer at blive et skævt demokrati, hvis politikerne primært får input fra dem, der har mange ressourcer og økonomisk magt i forvejen. Hvem hører så interesserne fra de brede, folkelige bevægelser?

2. Alle med i fællesskabet. En anden central udfordring er, at selv i de organisationer og foreninger, som er sam- fundsengagerende, ser vi et ulige mønster i, hvem der deltager i foreningernes indre organisatoriske liv. Der er tendenser til, at vi ser de samme typer være aktive medlemmer i foreningernes ”lille demokrati”. Visse udsatte grupper er ikke en del af foreningslivets fællesskab og går glip af den demokratiske dannelse, der ligger gemt i at påtage sig en tillidspost eller et andet frivilligt engagement. Frivilligrapporten fra 2018 viser for eksempel, at cirka to tredjedele af den voksne danske befolkning ikke har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder – og 37 procent af danskerne har aldrig udført frivilligt arbejde. Særligt danskere med kort uddannelse, på overførselsindkomst eller med minoritetsbaggrund har større tilbøjelighed til at stå uden for foreningslivet end andre. Det er ærgerligt, for deltagelse i foreningerne er i høj grad vejen til ”det store demokrati”.

Ved at være aktiv i en forening lærer man om fællesskab og forståelse for andres holdninger, som styrker de samtaler og debatter, vi har som samfund.

Demokratikommissionen mener, at det er vigtigt at styrke den danske deltagerdemokratiske tradition. Demokrati er samtale, og samtale kræver deltagelse, ikke fra de få, men fra de mange, og der ligger et ansvar for at fostre dette både hos borgerne og i foreningslivet.

Derfor glæder vi os også meget til at diskutere, hvordan civilsamfundet og danskernes deltagelse i det kan bidrage til at sikre demokratiet. Først og fremmest bør foreningslivet i højere grad dyrke interessevaretagelsen og samfundsengagementet og søge den politiske indflydelse. Det er vigtigt, for at civilsamfundet kan være borgernes stemme i politiske beslutningsprocesser lokalt og nationalt. En central prioritet for foreningerne bør være at få alle med i fællesskabet.

Under overskriften ”Alle unge med i fællesskabet” forsøger Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) sammen med Tuborgfondet i øjeblikket netop at kortlægge, hvilke initiativer blandt DUF’s medlemsorganisationer som har succes med at nå unge, der ikke i forvejen er engageret.

Men fællesskabet kan også udvides ved, at politikerne etablerer mere solide rammer for varige indsatser i forhold til at inkludere socialt udsatte og nydanskere i foreningslivets fællesskaber i stedet for de mange og ofte midlertidige projektbevillinger, som foreningslivet arbejder under i øjeblikket.

Deltagerdemokratiet i Danmark må aldrig være for de få. Det er et mål, både foreningslivet, borgerne og politikerne bør arbejde i fællesskab for at sikre.

Kasper Sand Kjær er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Lisbeth Knudsen er formand for Demokratikommissionen og chefredaktør på Mandag Morgen.