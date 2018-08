Danmark består kun akkurat i kampen mod menneskehandel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Effekten af Danmarks kamp mod menneskehandel er udeblevet, vurderer det amerikanske udenrigsministerium

Ligesom tusindvis af gymnasieelever og studerende har regeringens indsats mod menneskehandel været oppe til eksamen i sommervarmen. Nu foreligger så resultatet. Eksaminator er igen i år ingen ringere end det amerikanske udenrigsministerium, State Department, som på trods af en temmelig travl sommer fandt tid til at udgive den offentligt tilgængelige rapport ”Trafficking in Persons”, hvor samtlige landes indsats i kampen mod menneskehandel minutiøst gennemgås og vurderes.

I år bliver det til karakteren 02, som gives for ”den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål”. Det kan virke som en hård bedømmelse. Her kommer forklaringen.

Når Danmark trods alt består, så skyldes det, at vores indsats fuldt ud opfylder minimumsstandarderne for bekæmpelsen af menneskehandel, som State Department diplomatisk udtrykker det. Der var også potentiale til mere, da de danske myndigheder i forlængelse af rapportens tidligere anbefalinger nu meget forsigtigt er begyndt at anvende midlertidig opholdstilladelse til ofre for kvindehandel, som medvirker til at efterforske bagmændene. Dette redskab giver dels kvinderne en langt højere grad af beskyttelse, dels hjælper det potentielt politiet, som uden kvindernes medvirken og vidneudsagn ofte famler i blinde og ikke kan forfølge de egentlige bagmænd.

Når det alligevel ender med en meget beskeden karakter til Danmark, så skyldes det, at effekten er udeblevet. En væsentlig del af årsagen skal findes i regeringens 2016-beslutning om at omprioritere politistyrker fra blandt andet efterforskningsarbejdet med kvinde- og menneskehandel til grænsekontrol. I 2017 blev der således kun efterforsket fire sager sammenlignet med 25 sager i 2016. Ni personer blev dømt i 2017 sammenlignet med 25 i 2016. For nogle få kvinder har den midlertidige opholdstilladelse givet en tryggere tilværelse, men det er bagmændene, som for alvor kan sove roligere. Målt på de seneste tal er risikoen for at blive dømt nemlig blevet mere end halveret!

Blandt eksperterne på området blev det fremhævet, at meget få sager kommer for en domstol, fordi ofrene både er bange for bagmændenes repressalier og ikke har noget motiv til at bidrage til efterforskningen. Konsekvensen er så desværre, at sagerne ikke kan føre til domfældelse, politiet derfor ikke prioriterer området, og bagmændene kan fortsætte deres lukrative forretning med en meget lille risiko.

State Department har heldigvis en række anbefalinger, som man kan håbe på vil blive lyttet mere til fremover:

1) Giv ofrene en større gulerod, herunder øget brug af midlertidige opholdstilladelser.

2) Retsforfølg menneskehandlere mere intensivt og straf dem hårdere.

3) Undlad at straffe ofrene for forbrydelser, for eksempel ulovlig indrejse og ophold, som er en direkte konsekvens af, at de er ufrie ofre for menneskehandel.

4) Styrk politiets proaktive indsats for at identificere ofre.

5) Inddrag ngo’er og deres erfaring med tillids- og tryghedsskabende indsatser i målgruppen i arbejdet med den kommende 2019-2021-handlingsplan mod menneskehandel.

Vi burde mindst ligge til et 10-tal. Karakteren 10 gives for ”den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler”. Heldigvis skal Danmark til eksamen igen allerede næste år. Så må vi se, om man til den tid har læst og forstået pensum og demonstreret sin beherskelse af stoffet.

David Munis Zepernick er bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive.