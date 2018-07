Kulturminister: Skolebørn skal ud i landet og sanse den danske natur, kultur og historie

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

HVOR ER DET opbyggeligt at læse om Elena Maria Askløfs og Peter Laugesens vandretur rundt i det danske sommerlandskab i avisen i fredags. Det unge ægtepar indså, efter rejser rundt i Europa, at de kendte for lidt til deres eget land.

Vandringens langsommelighed udvider sanserne, så landets natur og kultur kommer helt ind i kroppen.

Min egen families årlige ”ø-hop” med dagsvandringer rundt på de danske øer gav mig for år tilbage idéen om at få danske børn til at komme rundt i landet på en mere sanselig måde end den hastige kørsel på motorvejene, når man om sommeren drager mod syd.

En del børn har oplevet de sydeuropæiske strande og de europæiske hovedstæder, men har som københavnske børn aldrig været i Vestjylland eller omvendt: som vestjyske børn aldrig været i landets hovedstad.

Under overskriften ”Kend dit land” er jeg nu, i samarbejde med undervisningsministeren, miljø- og fødevareministeren og socialministeren, ved at få omsat idéen til virkelighed. Visionen er, at alle børn i fjerde klasse skal på bustur gennem Danmark. Her skal de sanse og opleve natur, kultur og historie. Se og opleve, hvor forskelligt landskabet er og, her op til 100 året for grænseflytningen i 2020, for eksempel vandre på de skanser, som så mange unge danske soldater mistede livet på i 1864. Kommer børnene fra Østdanmark, skal de måske forbi et landbrug på Fyn, sejle med færgen over til Als og opleve grænselandet, køre op langs vestkysten, besøge det nye museum Tirpitz i Blåvand, et smut forbi Moesgaard Museum i Aarhus, med færge tilbage til Sjælland og runde af med et besøg på Søfartsmuseet i Helsingør. Omvendt skal børn fra Vestdanmark langsomt, og med mange stop undervejs, køre med bus gennem landets natur mod vores vidunderlige hovedstad. Her kan de opleve nogle af de store kulturinstitutioner, som der kun findes én af – Statens Museum for Kunst, DR Musikariet, Den Blå Planet, Krigsmuseet og så videre.

VI HAR VALGT 4. KLASSE, fordi børnene på det tidspunkt er store nok til at forstå meget, og endnu ikke har nået den alder, hvor der foregår så meget andet forstyrrende i deres små hoveder og kroppe.

I første omgang deltager ni kommuners 4. klasser i løbet af det kommende skoleår. Der er udarbejdet undervisningsmateriale og tilrettelagt busruter med mange indlagte stop undervejs. Med afsæt i erfaringerne herfra, vil vi undersøge, om idéen kan udfoldes til samtlige kommuner.

I EN TID med globalisering, kulturmøder, religionsmøder, folkevandringer, handelskrige og meget mere, skal man kende sit eget land for at kunne møde verden med rank ryg og åbenhed. At kende sit eget land fører til samhørighedsfølelse og fællesskab, giver identitet og bidrager til demokratiet. Kendskab til egen kultur, natur og historie er også en god modvægt mod rodløshed og frygt.

Hvis Danmark også fremover skal hænge sammen som en kulturel enhed, er det vigtigt, at vi giver børnene en oplevelse af og forståelse for, at vi er ét land beboet af forskellige mennesker. Et vidunderligt og mangfoldigt land, hvor hovedstad og provins og er hinandens forudsætninger.

Dén dannelse er væsent lig, også på en ny tids præmisser.

Mette Bock (LA) er kulturminister og kirkeminister.