Dansk Ungdoms Fællesråd: Genåbningen skal få trivslen for børn og unge på rette spor

Jeg synes, at vi skylder dem, der er 10 år yngre end jeg, en fællesskabsrevanche

Mistrivsel, ensomhed og læringstab. Det er desværre nogle af konsekvenserne for mange børn og unge efter et år med coronanedlukning. Og det skal vi gøre noget ved.

Det seneste år har vi alle mærket, hvordan det er at mangle fællesskaber, og vi har lige nu en ungdomsgeneration, der mere end nogensinde efterspørger fysiske fællesskaber.

Allerede inden coronakrisen viste Dansk Ungdoms Fællesråds ungdomsanalyse, at tæt på 8 ud af 10 unge gerne ville bruge mere tid sammen med deres kammerater fysisk, og at det digitale havde taget overhånd. Den udfordring er kun blevet større under coronakrisen.

Et sted at starte kunne være at sikre endnu bedre rammer for de vigtige fællesskaber, som er i det danske foreningsliv. I Dansk Ungdoms Fællesråd er vi utrolig glade for, at netop foreningslivet var med allerede i den første del af genåbningen, og at forsamlingsloftet den 18. marts blev hævet til 50 personer ved udendørs foreningsaktivitet, men vi har også brug for, at det fortsat bliver tænkt ind i de kommende faser.

Vi har brug for, at indendørs foreningsliv bliver genåbnet. At skolerne bliver genåbnet. Og at vi – hvis vi skulle ende i en tredje bølge – tør holde udendørs foreningsaktivitet åbent.

Og en genåbningsplan bør også forholde sig til, at en genåbning ikke løser udfordringerne alene. Vi efterkommer ikke et læringstab ved, at undervisningen genoptages. Vi kommer ikke trivselsgælden til livs ved, at unge møder deres venner igen. Vi risikerer derimod at efterlade en lang række unge uden job, med ringere uddannelse og lavere trivsel. Det må og skal vi ikke acceptere. Det kræver politisk handling.

Det står dog også klart, at politikerne ikke kan eller skal løse udfordringerne alene. Det nye ungdomspanel for unges trivsel, som jeg sidder med i, har netop startet deres intensive arbejde med at udforme anbefalingerne til regeringen om, hvordan vi kan forbedre unges trivsel. Og jeg ved også, at foreningslivet står klar til fortsat at gøre deres til at sikre børn og unges trivsel.

Selv har jeg hele mit liv været en del af gode og solide foreninger. Jeg ved, at fællesskaberne i foreninger giver børn og unge mulighed for at udvikle sig og prøve kræfter med udfordringer, som man måske ellers aldrig ville få mulighed for. Fællesskaberne holder hånden under en, når livet ikke er en dans på roser. Og fællesskaberne minder én om, at de nære frivillige relationer trumfer alt andet. For mig har de været altafgørende for, hvem jeg er, og hvor jeg er i mit liv i dag. Og jeg synes, at vi skylder dem, der er 10 år yngre end jeg, en fællesskabsrevanche.

Chris Borup Preuss er formand i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.