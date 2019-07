"Jeg længes efter en tid, hvor der skulle mindre til for at bevæge os og vække vores nysgerrighed"

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

FORLEDEN VAR JEG ude at løbe og kom forbi to piger, som ledte efter fem moser i skoven.

Det fik mig til at tænke på Ib Spang Olsens ”Mosekonens bryg”, som jeg fik læst op som barn. Jeg har læst den for mine piger, inden den lille iPad tog over, og de fik det første lille uskyldige fix. En lille bitte bedøvelse.

For mig er en mose ikke bare en mose eller en tinsoldat bare en tinsoldat. Alting får større betydning, når vi kender andre historier, end vores egen.

I dag bliver vi alle sammen mere eller mindre bombarderet med Facebook, Instagram, Youtube og reality-programmer, mens moserne og tinsoldaterne fortonoer sig.

Men har vi ikke brug for nærende føde, så vi ikke bliver syge, og den lille bitte bedøvelse ender med bevidstløshed?

De digitale medier er kommet for at blive, ligesom cigaretter, vin, spiritus og slik ikke bliver fjernet fra hylderne.

Der var engang en, som sagde: ”Alcohol gives you the wings to fly and removes the sky.” Men når vi at blive så påvirkede, at vi ikke ser himlen er fjernet?

GÆLDER DET IKKE ALLE FORMER for misbrug? Vi kan blive afhængige. Søger vi nogle gange et eller andet form for fix. En lykkefølelse, som giver en rus, når det at holde af hverdagen, ikke er nok? Det siges, vi har en fri vilje, men har vi altid det? Er vi stærke? Ligger der ikke et rovdyr og lurer under enhver overflade. Kan vi styre rovdyret?

Jeg siger til mig selv: ”På mandag lukker jeg Facebook og Instagram,” men jeg har altid en undskyldning. Det ville være nemmere, hvis jeg kunne tage en pille mod skærmen. Jeg tvivler bare på, om jeg vil tage den på mandag. Jeg ville gerne kunne sige: ”Mine piger er ikke ret meget på de sociale digitale medier. De snapper ikke meget, og de bruger ikke meget tid på selfies. De fordyber sig i bøger, er nysgerrige på alt det, som betyder mere.” Men meget af deres nysgerrighed er rettet mod en død skærm.

Vi har alle sammen noget, som betyder mere end skærmen. Jeg ved godt, det er rigtigt, når vi siger, det hele er en naturlig del af udviklingen, men hvorfor føles det så så unaturligt?

Jeg får gåsehud, når jeg lytter til Kim Larsens sang ”Sylvesters drøm”, som begynder med:

”Når jeg står og kigger ud over jorden, får jeg længsel, får jeg længsel.”

Jeg længes efter en tid, hvor der skulle mindre til for at røre, bevæge os og vække vores nysgerrighed. Siger vi ikke, at alt vi omgiver os med, er med til, at forme os? Jeg tror på, at det, vi ser, læser og lytter til, bliver en del af vores egen historie.

Der er så mange veje, men det virker, som om gps-signalet er tabt. Nogle gange føres vi på afveje med gps, og vi må bruge vores indre kompas for at komme på rette vej.

Marianne Björnsdottir Jørgensen er tekstildesigner.