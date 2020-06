De frelste vil have, vi skal leve sundt og længe. Jeg er i tvivl om, hvorvidt et langt liv er af det gode

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

At leve et langt liv ikke er et mål i sig selv. Det, det drejer sig om, må være at leve et godt liv, mens man har det, og så få lov til at dø, når tiden er inde, skriver Ove Pygh Wilche

Der er i vore dage en tendens til, at ”de frelste” vil ”frelse” os alle. Vi må ikke ryge, ikke drikke alkohol og ikke spise kød. Hensigten er, at vi gennem en sund livsstil opnår et langt liv. Personligt er jeg i tvivl om, hvorvidt et langt liv nødvendigvis er af det gode.

I sommeren 1997 flyttede min daværende kone og jeg fra New Orleans til Hingham, Massachusetts, hvor vi skulle passe min døende svigermor. Det var sådan, at hun var diagnosticeret med Lewy Body-demens og Alzheimers sygdom. Dette havde den betydning, at hjernen holdt op med at fungere.

I tilgift havde hun svært ved at spise, så resultatet var, at hun lignede et billede fra en kz-lejr. Alt i alt var hun både fysisk og psykisk ude af stand til at leve livet. Som en af mine svogre sagde efter et besøg: ”I har et levende lig i huset.” Jeg er ikke uenig. Sandheden er, at når et menneske ikke længere har hjernens fulde brug, er man teknisk set død.

Min svigermor havde tit sagt, at hvis det skulle ende sådan, så skulle vi slå hende ihjel. Nu er det jo sådan, at aktiv dødshjælp er forbudt, så vi prøvede at opnå passiv dødshjælp. Det ville lægen ikke være med til, så han fortsatte med alskens medicinering, idet der stadig kom nye præparater. Det skal her siges, at jeg nåede til den opfattelse, at en patient som min svigermor er den perfekte ”forsøgskanin” for såvel lægevidenskaben som medicinalindustrien. Kendsgerningen er, at nok virkede medicinen livsforlængende, men den helbredte ikke.

Min svigermor døde den 30. oktober 2003 i en alder af 83 år, hvilket ser godt ud i statistikken, men sandheden er den, at hun ikke var i live de sidste seks år, hvor hun henlå som det, vi kalder en grøntsag. Så hvilken glæde havde hun af at blive gammel?

Den 1. februar 2006 kom jeg tilbage til Danmark. Her var det sådan, at min mor stadig var i live, og jeg kunne derfor flytte ind hos hende, hvilket oprindeligt var tænkt som en midlertidig løsning. Det skulle dog blive anderledes, idet krisen kradsede, og jeg var over 50 år, så det var svært at finde arbejde.

De jobs, jeg fandt, var alle i lokalområdet, så min mor og jeg blev enige om, at jeg lige så godt kunne blive boende. Det medførte, at jeg fra venner og bekendte måtte høre kommentarer om, hvordan jeg boede hos mor. Det var ærligt talt surt, men hvad der var værre, var, at jeg lærte, at hun var gammel og forvirret og ville ende på plejehjem, hvis jeg ikke var der.

Ydermere var hun blevet så sur, gnaven og bitter, som kun gamle mennesker kan blive. Fysisk var hun svækket, men hun kunne dog i nogen grad klare sig selv. Så var det sådan, at hun fik lidt hjemmehjælp, men det var ikke meget, hvorfor jeg måtte tage min tørn i det omfang, det var muligt. Psykisk var hun bevidst om, hvor hun var, og hun kunne også kende os. Problemet var, at hun var så forvirret, at hun ikke kunne lave mad eller gøre regnskaberne op, hvilket var tydelige tegn på, at hun var senil.

Min mors medicinforbrug bestod for størsteparten af smertestillende piller købt i håndkøb, og herudover fik hun en enkelt nervepille hver dag, så det var ikke overdrevet, sådan som det var i min svigermors tilfælde.

Min mor ville blive voldsomt påvirket rent psykisk, hvis hun var kommet på plejehjem. Det slap hun for, da jeg som sagt boede sammen med hende, og jeg kan med sindsro sige, at det skyldtes min tilstedeværelse, at min mor endte sine dage i eget hus.

Efter kort tids sygdom døde min mor den 7. juli 2014 i en alder af 97 et halvt år. Det vil sige, at hun pynter i statistikken, men sandheden er, at hun var så bitter til sidst, fordi hun ikke følte, at hun havde levet livet. Derved blev de otte år, jeg boede sammen hende, ikke en god oplevelse for hverken mig eller hende, og jeg er ikke fri for at spørge, hvorfor min mor skulle ”plages” så længe?

Kort efter, at jeg kom til Danmark, lærte jeg et ægtepar, der havde samme fritidsinteresser som jeg, at kende. Dette gjorde, at vi hurtigt blev gode venner, hvilket var godt for mig, fordi jeg efter årene i USA ganske vist havde familie, venner og bekendte herhjemme, men over årene var en del faldet fra af forskellige årsager.

Her skulle det igen vise sig, at livet kan være hårdt og ubarmhjertigt. Det var sådan, at hun i en årrække beklagede sig over at have ondt i venstre ben. Der blev givet smertestillende medicin, men ellers blev der ikke gjort noget, før benet begyndte at vise tegn på blodforgiftning.

Resultatet var, at hun fik fjernet venstre ben midt på låret, for som kirurgen havde forklaret, var man nødt til at skære så højt, for ellers ville hun dø. Nu kan man sige, at man godt kan leve et meningsfuldt liv, selvom man sidder i kørestol. Jeg er ganske enig, men sagen er, at min veninde gik ned rent psykisk og mistede totalt livsmodet, hvilket var en hård oplevelse for hende. Hendes mand er plaget af gigt, hvorfor hun blev placeret på plejehjem, hvilket ikke gjorde hendes humør bedre.

Den tilsynshavende læge udskrev medicin i lange baner. Det ene produkt oven på det andet, og resultatet var en kraftig medicinforgiftning. At lægen har haft til hensigt, at hun skulle leve et langt liv, kan der ikke være tvivl om, ligesom der heller ikke kan være tvivl om, at medicinalindustrien har haft glæde af denne ”forsøgskanin”.

Da det blev konstateret, at hun sandsynligvis havde tarmkræft, nægtede hun at lade sig undersøge og behandle. Dette gjorde, at hun døde den 29. marts 2017 i en alder af 77 et halvt år, hvilket er tåleligt i statistikken, men for hende var det sådan, at hun ikke levede et godt liv de sidste år.

Ovenstående eksempler er ikke enestående, men det er der, jeg har været i tættest kontakt. Når jeg var på besøg på plejehjemmet, har jeg set tilsvarende og værre tilfælde. Det får en til at tænke på liv og død, og tanken om aktiv dødshjælp opstår helt af sig selv. Hvis vores hund er gammel og syg, så afliver vi den for ikke at blive tiltalt for dyremishandling. Til gengæld afliver man ikke mennesker, da det anses for mord.

Problemet med aktiv dødshjælp er, at der er moralske og etiske forhold at tage i betragtning, og jeg er da også indforstået med, at aktiv dødshjælp endnu ikke er tilladt.

Der er dog et alternativ, idet man kan yde passiv dødshjælp. Dette er tilladt, hvis man har skrevet og registeret et behandlings- og livstestamente. For mit vedkommende er det sådan, at jeg har skrevet et sådant, da jeg ikke ønsker at ende som ”forsøgskanin”.

Egentlig er det forståeligt, at medicinalindustrien har en eksplicit interesse i at afprøve nye præparater. For det første skal den tjene penge, og for det andet er det sådan, at når produktet er afprøvet på rotter og mus, så skal det afprøves på mennesker.

Med hensyn til lægerne er det sådan, at deres opgave er at prøve at kurere os uden hensyntagen til, hvorvidt det øger livskvaliteten. Sundhedsapostlene prædiker, at vi skal leve et asketisk liv, sådan at vi kan blive rigtig gamle uanset konsekvenserne. Derfor er jeg nået til den konklusion, at dette at leve et langt liv ikke er et mål i sig selv. Det, det drejer sig om, må være at leve et godt liv, mens man har det, og så få lov til at dø, når tiden er inde.

Det er derfor, at jeg ikke har dårlig samvittighed, når jeg nyder en god bøf, som skylles ned med en god rødvin, hvorefter man ryger en god cigar. Det er livet i fulde drag, og så kan de ”frelste” prædike lige så meget, de vil.

Ove Pygh Wilche er radiovært og tidligere reporter, klummeskribent og pressefotograf i USA.