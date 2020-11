De indgroede magtmønstre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.”

Galaterbrevet 3, 28

Den opmærksomhed på sexisme, overgreb og chikane, som blussede kraftigt op i eftersommeren, har afsløret, hvor udbredt det er, at personer i en magtposition overskrider andres grænser. Det er fristelsen til at udnytte ens dominans, der her viser sig. Ved læsning af den nyligt udkomne bog ”Kristendommens triumf” af amerikanske Bart D. Ehrman fik jeg bekræftet, hvor dybt de historiske rødder til dette mønster ligger.

Professor Ehrmans bog handler om kristendommens indtrængen i Romerriget og derved dens møde med en samfundsorden dybt præget af dominans. Ehrman skriver:

”I en kultur bestemt af dominans forventes det, at de, der sidder inde med magten, sætter deres vilje igennem over for dem, der er svagere. Herskere dominerer over deres undersåtter, patroner over deres klienter, herrer over deres slaver, mænd over deres kvinder. Denne ideologi var ikke blot en kynisk magtdemonstration eller en bevidst måde at undertrykke på. Det var det fornuftsbestemte, årtusindgamle synspunkt, som praktisk taget enhver accepterede og delte, inklusive de svage og marginaliserede.”

Bemærk, at mønsteret ikke alene er årtusindgammelt, men også blev anset for at være fornuftsbestemt. Det var en måde at indrette hele samfundslivet på, som virkede logisk og gav en forståelig orden.

Ind i denne kultur kom så kristendommen med et menneskesyn, som brød denne orden og modsagde denne ”fornuft” ved at give de svage samme værd som de stærke, og med en etik, som påbød omsorg uden hensyn til status i samfundet og etnicitet.

I praksis kunne det halte med at leve op til idealerne; det viser Paulus’ breve eksempler på. Og selv da kristendommen blev den samfundsbærende og normdannende religion, har dens menneskesyn og etik hele tiden haft en kraftig modspiller i det ”årtusindgamle” og derfor dybt indgroede dominansmønster. Så kampen fortsætter for det menneskesyn, som Paulus-citatet over denne spalte udtrykker, og for barmhjertighedens ”ufornuft”, som Paulus også skriver om. Kristendommens etik er ikke ”fornuftsbestemt”, men kærlighedsbestemt.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.