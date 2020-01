Ikke alle finder vej ind i samfundets fællesskaber. Men i foreninger lærer man om demokratiet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI og medlem af Demokratikommissionen

Vi har det i grunden meget godt. Vores demokrati er stærkt og den måde, vi beslutter, fordeler og deler os på efter anskuelse, er misundelsesværdig i store dele af verden. I 2020 vil vi blive mindet om det som en del af fejringen af 100-året for Genforeningen. Og samtidig er der i verden omkring os sprækker i det demokratiske fundament og hos nogle af vores egne medborgere en manglende tro på og opbakning til demokratiets væsen.

Demokratikommissionens nye betænkning taler om ”ulighed i frivillighed”. Det er en tung finger på et meget ømt punkt. Sat på spidsen skal civilsamfundets deltagerdemokratiske traditioner, og dermed et vigtigt bidrag til vores folkestyre, iltes med nye svar og løsninger. Det er store ord, men jeg er enig.

Det er en fælles samfundsudfordring, at ikke alle grupper af samfundet finder vej ind i civilsamfundets mangesidede fællesskaber. Det gælder også i idrættens foreninger og fællesskaber, hvor vi i DGI samler 6400 foreninger med i alt 1,6 millioner medlemmer.

Det er i civilsamfundets fællesskaber, at tusindvis af danskere hver dag har medindflydelse på rammerne for egen hverdag, og hvor demokratiske færdigheder læres. På mange måder kan man sige, at der går en lige linje fra det lille demokrati i idrætsforeningen til det store demokrati i Folketinget.

Det er i foreningsdemokratiet, at mange møder handlingsdemokratiet første gang, vælger at stille sig i spidsen for et hold, planlægge en tur, bidrage med viden og frivilligt arbejde. Måske endda stiller op til valg. Det er ikke alle, der deltager i generalforsamlinger, skriver referater eller er med som frivillige frontfigurer. Men medindflydelse og demokratisk læring har mange ansigter.

Tag for eksempel et kig på Skateparken i Jelling. Daniel og Aksel kunne se, at der var et behov for et større sted, hvor skatere, BMX’ere og andre børn og unge kunne mødes. Så de præsenterede planerne om en ny skatepark på generalforsamlingen i Jelling Fs. I dag er Skateparken 830 kvadratmeter beton og ramper, som skaterne selv har tegnet.

Kig også på unge nye trænere, der skal lære at bøje sig mod hinanden og blive enige, når et teknisk svært program skal planlægges. Og kig på børn og unge, der til stævner skal blive enige om, hvad fidusbamsen skal hedde og finde den fælles holdånd – i med- og i modgang. Det er medlemmer, der mødes om interessen for en idræt, og hvor holdkammeraterne både kommer fra boligblokken og fra de dyre villaer.

I mange familier er det at stemme til et valg noget, man gør. Forældre tager deres børn med hen til valgstedet, og de ser, når stemmesedlen bliver afleveret. På samme måde går deltagelse i idrætsforeningerne ofte videre i generationer. Det skal vi værne om, men det er samtidig vigtigt, at vi rækker ud, så flere oplever fællesskabet. Vi skal have alle med af egen lyst.

For hvis det kun er nogle dele af samfundet, som kan se sig selv i eksempelvis idrætsforeninger og får deltagerdemokratiet under huden, risikerer det at påvirke repræsentativitet, når vi lokalt og på landsplan vælger folkevalgte.

Når ikke alle er med, må det kalde på selvrefleksion.

Med den fælles vision ”Bevæg dig for livet” om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation, sætter DGI og DIF målrettet ind i forhold til at få flere med i idrættens fællesskaber. Blandt andet i samarbejde med 21 visionskommuner, hvor vi gør en særlig indsats i forhold til borgere, der ikke af sig selv finder vej hen til en idrætsforening. De kendte foreningsformer tiltaler ikke alle, og vi er klar til at tænke nyt for at få flere med og styrke både den fysiske, mentale og sociale sundhed.

I DGI har vi også fokus på at understøtte de nye fællesskaber, der i disse år opstår omkring eksempelvis e-sport. Drenge og piger, der ofte sad alene med mus, skærm og tastatur, finder nu et fællesskab med andre på e-sportshold i over 140 idrætsforeninger. De oplever en fælles interesse og et sammenhold, de møder kompetente trænere, og de lærer at samarbejde. Det styrker dem som mennesker.

Demokratikommissionens fokus er derfor helt rigtigt. Vi må i civilsamfundet ikke sidde stille, hverken på banen eller når vi lægger spor for nye fællesskaber.

