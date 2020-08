Derfor bør vi give børn stemmeret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vil vi i Danmark stadig ligge i demokratiets superliga og være blandt de mest demokratiprogressive? Så kunne man give børn stemmeret

Er vores børn en del af det danske demokrati? Det nærmer sig paradoksale højder, når Mette Frederiksen (S) har udråbt sig selv som børnenes statsminister, men udeladt det centrale spørgsmål: Hvad vil der ske, hvis vi giver børn stemmeret?

Vi taler meget om demokrati hjemme hos os. Mine børn er interesseret i, hvad den selvbetitlede børnenes statsminister Mette Frederiksen vil med sin magt. Men i den interesse er der dukket et spørgsmål op, som kun børn kan stille, fordi de har et sind, der ikke er fedtet ind i voksenselvfølgeligheder. Min vise niårige datter spørger mig: Hvorfor må jeg ikke også bestemme, hvem der er børnenes statsminister? Hvorfor må jeg ikke stemme til valg?

Pandemien har lagt det danske samfund i jerngreb, udfordret sundhedssystemet, og økonomien skranter. Men vanetænkningen har også fået chokbehandling, så lad os huske at stille disse banale, vise spørgsmål.

Mette Frederiksen erklærede sig i sin tale på Folkemødet i 2018 som børnenes statsminister. Siden er fulgt undskyldningen til Godhavnsdrengene, nytårstalen for 2020 med fokus på anbragte børn, en genåbning med stort børnefokus og en landsdækkende kampagne. Men det er ikke blot symboler og patos, det er også politik, der er formuleret i det såkaldte forståelsespapir. Der kan dermed ikke herske tvivl om, hvorvidt statsministeren vitterligt mener det.

Men nu kan vi ikke holde det demokratiske paradoks hen længere, filosofien trænger sig på, og det barnlige, naive, utopiske spørgsmål lyder: Hvorfor skal voksne bestemme over fremtiden? Hvordan kan vi i et demokratisk system ikke give stemme til 1,1 million af borgerne?

Demokrati betyder folkestyre, men hvem er egentlig folket? Er det også gruppen under 18 år? I tal er det pr. fjerde kvartal 2019 1.157.236 mennesker, 20 procent af den danske befolkning. Det er et demokratisk paradoks, man aldrig har løst, når demokratiet på den ene side i sin grundstruktur skal gøre alle lige for loven, men samtidig aldrig har fundet et system, der har efterlevet dette i praksis.

Fræset i teflon kan man stille spørgsmålet, om børn og unge overhovedet er borgere, når de ikke har stemmeret og dermed formelt set er uden for den demokratiske proces. Bliver idealet om et folkestyre ikke først realiseret, når alle kan stemme og lade sig repræsentere? Så igen: Hvorfor har børnene ikke en stemme i vores demokrati?

18-årsgrænsen er noget, nogen har besluttet. I 1835 var myndigheds- og valgretsalderen 25 år (og kun for mænd), i 1849 30 år, og siden støt og stædigt gået mod det 18. år fra det 20. år i 1978. Hvorfor er det egentlig, at man må stemme som 18-årig? Hvorfor lige dér og ikke som 19-, 17-, 15- eller 11-årig? Svar, der henviser til, at 18 år er myndighedsalderen, svarer ikke på spørgsmålet. Hvornår er man et selvstændigt individ? Hvornår er man ikke blot et produkt af sine forældre eller omgivelser? Er man født med en karakter, eller udvikler man den? Hvis man udvikler den, hvornår sker det så? Og kan vi miste karakter eller ændre karakter? Hvis vi mister en person til senilitet, er de så stadig de samme?

Hvad med stemmeret til børn? Jens Elo Rytter, juraprofessor ved Københavns Universitet, har i Information i 2013 foreslået et par løsninger for, hvordan man kan give stemmeret til børn.

Én mulighed er, at et barn får en stemmeseddel i eget navn. Valgkortet modtages i postkassen og dermed som en fuld legitim og ligeværdig invitation til at deltage i valghandlingen. Med barnets navn på valgkortet bliver det en pædagogisk opgave over for barnet at sige: ”Se, din stemme er her – hvad vil du med den?”.

Personligt vil min kones norske pas (der kun giver hende ret til at stemme til kommunal- og regionsvalget) give mig ansvar for at demokratisere fire borgere og sørge for, at de stemmer. Wow, hvilken opgave!

Stemmeret til unge på 16 år eksisterer i en række lande. Ud over demokratier som Østrig og Malta med fuld stemmeret til 16 årige borgere, og Schweiz og Tyskland med stemmeret i kantoner eller delstater, så er der også 16-års stemmeret i mindre demokratiske lande som Østtimor.

Hvis vi ser bort fra Irans forsøg med stemmeret til 15-årige eller reglen i Nordkorea, der giver medlemmer af hæren stemmeret uanset alder, så har ingen endnu givet borgere yngre end 16 år stemmeret.

Vi var blandt de første fem lande til at give kvinder stemme- og valgret, vi har det mest blomstrende landskab af folkemøder, og, selvom Irland har overhalet os ved at etablere et reelt borgerting, så er idéen om et borgerting, som det står formuleret i den brede klimalov, et fremmeligt demokratifremstød.

Vil vi i Danmark stadig ligge i demokratiets superliga og være blandt de mest demokratiprogressive? Unge og børn skal leve længst med konsekvenserne af nutidens beslutninger. Ungdommen og børn vil sikkert træffe ukomfortable beslutninger. Det politiske system bør designes, så det varetager interesserne for de borgere, der skal leve længst tid med konsekvenserne af de politiske valg. Punktum.

Rent juridisk vil det selvsagt kræve en revidering af Grundloven. Nu er systemet baseret på, at hver vælgers stemme tæller lige meget, jævnfør Grundlovens paragraf 31, stykke 2, hvori det hedder ”en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne”.

Dette kunne man ændre til ”en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt borgerne”, og vupti, så er alle danske borgere med i ligningen. Og vupti, så har du demokrati – folket, der styrer. Ellers hedder det vel 18-års-demokrati.

Der er mange velmenende tanker og initiativer, der forsøger at fikse demokratiet. Men lad os nu skrive næste kapitel i historien om det danske demokrati. Demokrati er også for børn.