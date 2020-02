Sognepræst: Klimaismen er en skadelig, uindrømmet religiøsitet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Forskellen mellem fortidens og nutidens religiøsitet er kun, at mens den første utilsløret kom til udtryk, er den anden camoufleret, skriver sognepræst

NÅR NUTIDIGE meningsdannere hævder, at det er menneskeheden, der er skyld i klimaforandringerne, er denne påstand næppe mindre religiøs end fortidige meningsdanneres forsøg på at give Gud skylden herfor. Forskellen mellem fortidens og nutidens religiøsitet er kun, at mens den første utilsløret kom til udtryk, er den anden camoufleret.

Det er en afgørende svaghed ved vores kultur, at vi generelt slet ikke har den modenhed, som skal til for at leve i den verden, vi selv ved teknik og videnskab har skabt. I og med at den traditionelle religions greb er blevet løsnet, indfinder den menneskelige styrke sig ikke automatisk. Derfor er erstatningsreligioner opstået, og obskurante strømninger og politiske frelsesideologier – som nu senest klimaismen – har fået uanede chancer, hvad der dog ikke rokker ved, at vi som enkeltindivider generelt slet ikke har det fornødne mod til at leve med tilværelsens uforklarlighed, samfundets uløselige konflikter, værdiernes skiften, sjælens uhelbredelige splittethed og fremtidens mangel på tryghed.

DET STORE PROBLEM I DAG er ikke så meget den manglende religiøsitet som den utilståede overflod heraf. Nutidens ateister vil ikke vedkende sig den tro, de faktisk har, og i hvert fald ikke udtrykke den som gudsdyrkelse.

At det er skadeligt for samfundslivet, fremgår af den moralske fornærmethed, der gennemsyrer medierne, og som også er drivkraften under klimadebatten: ”Hvor frækt! Hvor gement! Hvor uretfærdigt!”. Sådan lyder det igen og igen. Krig og nød, sult, ulighed og undertrykkelse, det er hovedemnerne, og altid søges der efter skyldige. Bestandigt er budskaberne båret af fornærmede anklager over forfærdelige forhold.

Men hvad bygger disse anklager egentlig på? Ville det dog ikke være fornuftigt at regne med, at alle disse problemer nu engang er indbygget i den menneskelige tilværelse, og at man lige så lidt behøver at anklage nogen for dem som at bebrejde nogen, at temperaturen stiger, vejret er vildt, og at gletsjerne smelter. Er det ikke ret beset en tro, der gør disse tilstande uacceptable, en tro på en højere retfærdighed?

PROBLEMET ER BARE, at denne tro ikke er indrømmet. Den bekender sig ikke som tro, og derfor er det, at anklagerne bliver så urimelige, ævlende og kævlende, ensidige og endeløse, og at det altid er de andre, der er skyldige. Den fornærmede holdning har altid undskyldninger parat, der kan aflede de anklager, der kunne falde tilbage på én selv. Men religiøs er den ikke desto mindre.

Malthe Madsen er tidligere sognepræst, Odder.