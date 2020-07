Kina forstærker socialt pres på landets kristne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Skal vi uden videre fortsætte det nære samarbejde med Kina, når vi ved, at bag kulissen er der tale om et brutalt totalitært system, der fortsat strammer grebet om alt og alle, der ikke går i trit med Kinas kommunistiske parti, spørger Viggo Fischer, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative

Hvis ikke du fjerner billedet af Jesus fra dit hjem, så er det slut med understøttelsen.

Det var den besked, en enke af katolsk tro modtog fra myndighederne i byen Fuzhou i slutningen af 2019. Hun havde siden sin mands død året før fået et beløb pr. måned svarende til omkring 230 kroner. ”Fordi det er kommunistpartiet, der giver dig din mad, skal du kun tro på det, ikke på Gud.” Da hun nægtede at fjerne sine kristne symboler faldt den beskedne støtte fra myndighederne bort to måneder senere.

Det er den normalt meget velorienterede italienske analyseinstitution Cesnur, der bringer disse og andre opsigtsvækkende oplysninger i en rapport fra juni 2020.

Den peger på et forstærket socialt pres på de kristne i Kina, primært rettet mod ældre og svagelige personer.

Samtidig har partiet øget det generelle pres på de religiøst troende. Det er sket i forbindelse med en opdatering af det disciplinære regulativ for kommunistpartiet i Liaoning-provinsen fra august 2018. Dette i form af ”ti forbud mod religiøs tro”. Det drejer sig om nye strenge krav til partiets medlemmer om at foretage en rent brud med religioner og have en ren ideologi.

I den såkaldte autonome region Tibet går man endnu længere.

Her gælder det kampagnen mod buddhisme. Partiets medlemmer har ifølge 16 nye restriktioner forbud mod at have religiøs tro og deltage i religiøse aktiviteter. Det gælder også i form af private diskussioner og bevidst spredning af personlige synspunkter. Det forekommer, at de kinesiske myndigheder grundigt har studeret George Orwells roman ”1984”.

Den kendsgerning, at disse indgreb mod de kristne og andre troende er i åbenlys strid med Folkerepublikken Kinas forfatning, spiller tilsyneladende ingen rolle. I denne forfatnings nyeste udgave fra 2004 hedder det ellers, at borgerne ”nyder frihed til religiøs tro”.

Skal vi i Danmark ignorere disse forfølgelser og andre alvorlige overtrædelse af menneskerettighederne i Kina? I den officielle danske politik i forhold til styret i Beijing indgår den såkaldte kritiske dialog. Rent konkret hedder det i udenrigsministeriets publikation om Kina ”at fortsætte den kritiske dialog med Kina om forbedring af menneskerettighederne”.

Hvordan mon kristenforfølgelser indgår i denne ”dialog”? Ingen kan være i tvivl om, at det er gået den forkerte vej i Kina siden 2008, hvor man formulerede de danske mål for ”Partnerskab til fælles gavn”.

Spørgsmålet kan også stilles på intellektuelt plan til de højere danske læreanstalter, hvor flere har et nært samarbejde med Kina, nogle angiveligt med rundhåndede tilskud fra Kina. Det forekommer, at der i det mindste for disse danske institutioner må være et etisk dilemma, som trænger til en åben debat.

Det afgørende spørgsmål er: Skal vi uden videre fortsætte det nære samarbejde med Kina, når vi ved, at bag kulissen er der tale om et brutalt totalitært system, der fortsat strammer grebet om alt og alle, der ikke går i trit med Kinas kommunistiske parti?

Viggo Fischer er tidligere medlem af Folketinget (K).