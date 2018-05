Alt for mange tror, at komplicerede problemer kan løses med snuptagsløsninger

Der spørges til værktøjer og værktøjskasser. Hvilke værktøjer er der i kassen? Hvilke nye værktøjer er der behov for? Kommer der snart nogle flere værktøjer? Bag mange af disse talemåder og ræsonnementer ligger der som nævnt en uhyre simpel og forældet mekanisk opfattelse af den virkelighed, det handler om

DER TALES I DISSE ÅR meget om værktøjskasser. Der spørges til værktøjer og værktøjskasser. Hvilke værktøjer er der i kassen? Hvilke nye værktøjer er der behov for? Kommer der snart nogle flere værktøjer?

Det er ofte en meget simpel tænkning, der ligger bag denne værktøjsfokusering. Og det er foruroligende at se, hvor komplicerede problemer og udfordringer mange tror kan løses med simple snuptagsløsninger.

VI SER DET FOR EKSEMPEL, når talen er om mobning i skoleklasserne. Noget skal ændres. Vi har brug for nogle andre værktøjer. Vi ser det, når det handler om bandemiljøerne og ghettoerne. Noget skal laves om. Det ses, når virksomheder, kommuner, civilsamfundsorganisationer, familier og andre skal rette ind mod en bestemt kurs, som for eksempel eksperter eller politikerne ønsker at fremme. Bestemte former for kriminalitet skal forhindres. Bestemte former for adfærd, det kan være radikalisering, skal bringes til ophør. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre disse stærkt uønskede former for adfærd?

Ligegyldigt hvad, så skal der være værktøjer til rådighed. ”Vi ser lige ned i værktøjskassen”. ”Der skal noget mere i værktøjskassen”. Hokus pokus, og så er det problem løst.

Bag mange af disse talemåder og ræsonnementer ligger der som nævnt en uhyre simpel og forældet mekanisk opfattelse af den virkelighed, det handler om. Børn i skoleklassen; bandemedlemmer; bilister, der kører for stærkt; medarbejdere i en virksomhed, der skal opføre sig anderledes; kommunalbestyrelser, som skal ændre politik og retning; befolkninger, der skal ændre adfærd. Rækken er meget lang; diskussionen kommer op igen og igen.

Selvfølgelig er der situationer, hvor den erfarne eller indsigtsfulde bruger et relevant værktøj. En skruetrækker, en sav, en regneregel, en beregningsmetode, en forholdsregel, en indsigt om sammenhænge.

Men der er også en række situationer og sammenhænge, hvor det er naivt og fuldstændig urealistisk at forestille sig, at der er værktøjer, simple mekaniske fremgangsmåder, der kan bruges, og som vil føre til resultater. Der er en række situationer, hvor det er os mennesker, der skal ændre os selv, hvis vi vil have noget reelt ændret.

VI TALER FOR EKSEMPEL meget om ghettoerne og om de unge mennesker, der vokser op i disse ghettoer. Hvor er der værktøjer, der kan forhindre kriminalitet i disse miljøer, spørger vi. Vi vil ikke finde os i denne kriminalitet, siger politikerne. Det skal bringes til ophør! Det er uacceptabelt! Vi må have nogle flere værktøjer!

Mange af disse værktøjer handler om forbud, indgreb og straf. Meget af det, der indgår i de såkaldte bandepakker, der er gennemført i de seneste år, handler om straf – handler om noget negativt. Værktøjerne er straf – noget, der gør ondt. Man påbyder, påtvinger, straffer – eller som justitsministeren ofte har sagt det: ”De skal bures inde”.

Nogle skal givetvis fængsles. Men vi ved alt for godt, at det næppe hjælper. Jeg siger ikke, at der ikke skal straffes. Jeg afviser ikke værktøjer. Jeg forsvarer ikke vold og kriminalitet. Jeg siger, som en kommentator sagde det i forbindelse med ghettoerne og kriminel eller uacceptabel adfærd fra de unge menneskers side i denne sammenhæng: De unge mennesker er jo ikke født onde; de er ikke født kriminelle; de er ikke født mobbere; de er født som almindelige børn – selvfølgelig med forskellige dna-profiler og i meget forskellige miljøer – og så har de udviklet sig – til det, de nu er. De er vokset op i forskellige miljøer, med en række rollemodeller, i en kultur eller i forskellige kulturer, og alt dette har påvirket og formet dem. Jeg siger ikke, at det er enkelt; jeg siger, at man i mange sammenhænge ikke bare kan tage et simpelt værktøj i brug, for eksempel tage nogle penge fra mennesker; smide børn og unge eller familier ud af en skole eller en bolig – og så er det problem fikset. Man kan godt gøre som beskrevet, men ofte vil det ikke løse problemet, men snarere bidrage til at skabe et endnu større og mere kompliceret problem.

DE UNGE – OG VI ALLE – er en sum af meget komplicerede processer; det handler blandt andet om arv og miljø, og arv og miljø er komplicerede størrelser.

Det handler om noget meget dybere end simple mekaniske sammenhænge, herunder handler det i meget høj grad om de lokale og større samfundsmæssige kulturelle, økonomiske, religiøse og politiske sammenhænge, som børnene og de unge vokser op i – og i ét eller andet omfang og på forskellige måder bliver formet af.

Jeg siger ikke: ”Det er samfundets skyld”. Jeg har – alle individer har – selv et ansvar. Jeg er ansvarlig for mine handlinger. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvorledes vi får mennesker til at ændre adfærd.

Og må jeg i den forbindelse i al naivitet og forsigtighed minde om, at mange af de værktøjer, som jeg har omtalt ovenfor, og som vi oftest taler om i disse sammenhænge, er negative. Der findes en helt anden slags værktøjskasse, der indeholder positive værktøjer som for eksempel belønninger, accept, inklusion, opbakning, anerkendelse og meget andet positivt.

Hvis vi så gerne vil tale om og bruge værktøjer, så skal vi måske i meget højere grad rette blikket mod denne samling af positive værktøjer