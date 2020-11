Borgmester til Kristian Ditlev Jensen: Jeg kan ikke tage din påstand om sexisme seriøst

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Den ellers fornuftige forfatter og sognepræst Kristian Ditlev Jensen kritiserer mit argument om, at det langtfra er alle mænd, der slikker og rager på kvinder, men at vi samtidig har en dybereliggende sexistisk kultur, som det er på tide at gøre op med. Hvorfor er det egentlig svært at rumme de to pointer på samme tid? spørger sundhedsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Det sker en gang imellem, at man undervejs i en ophedet politisk debat kommer oprigtigt i tvivl om, om ens med- eller moddebattører bevidst gør sig lidt dummere for at få andres pointer til at lyde usammenhængende eller ulogiske. Eller om de vitterligt ikke kan forstå andres budskaber.

Som nu den ellers ganske fornuftige forfatter og sognepræst Kristian Ditlev Jensen, der den seneste tid flere gange i debatter i både radio, tv og her i spalterne den 22. oktober har hevet mine budskaber i sexismedebatten frem som ”selvmodsigende” og som ”udspekuleret retorik”. Det, der tilsyneladende skurrer i hans ører, er, at jeg på den ene side understreger, at det langtfra er alle mænd, der går rundt og slikker og rager på kvinder i det politiske liv, og på den anden side også slår fast, at vi har en dybereliggende sexistisk kultur, som det er på tide at gøre op med.

Men hvorfor er det egentlig svært at rumme de to pointer på samme tid? Det har jeg helt ærligt svært ved at se. De to ting udelukker jo på ingen måde hinanden – lad mig her prøve at skære det lidt ud i pap.

Første pointe: Ja, jeg mener selvfølgelig, at det kun er de få, der går rundt og gramser uhæmmet på tilfældige unge kvinder. Eller som taler decideret nedsættende og krænkende om kvindelige kolleger eller medarbejdere. Gudskelov. Når jeg understreger dét budskab i debatten, så skyldes det, at nogen – igen måske bevidst – misforstår kvindernes massive opråb som en anklage mod alle mænd. Hvilket jo kan være belejligt, for på den måde får de lynhurtigt debatten til at handle om, at det er synd for mændene, og så kommer vi ikke længere.

Anden pointe: Ja, jeg mener samtidig, at vi er et helt samfund, der skal gøre op med den underliggende kultur, som er med til at give krænkerne så gode vækstbetingelser. For når der ikke bliver taget afstand fra dem, der skiller sig ud og krænker, når de igen og igen beskyttes og forlænges, mens kvinderne bliver tysset på, får besked på ikke at gøre sig til ofre eller bliver omplaceret, så ved de grænseoverskridende mænd, at de kan blive ved. De kan gøre, lige som de vil. Igen og igen og uden konsekvenser. Dét er kulturen.

Den kultur, jeg taler om, er altså ikke en kultur, hvor alle mænd går rundt og opfører sig klamt over for kvinder. Den kultur, jeg taler om, er derimod en kultur, hvor stort set alle – også kvinder – ikke siger fra over for de magtfulde, når de opfører sig respektløst og nedværdigende og misbruger deres magt. Derfor er vi alle med til at holde den i live. Men forhåbentlig ikke længere.

Den seneste tids mange historier har i øvrigt tydeligt vist, at der langtfra er tale om et problem, der kun gælder for en smal gruppe i samfundet. For det er nemlig overalt, fra alle tænkelige ledder og kanter i samfundet, at der vælter historier frem om krænkende og sexistisk adfærd.

Nu har en gruppe yngre mandlige læger også råbt op. Tak for det. Nogle vil sandsynligvis prøve at tolke det som en modsigelse af hele den #énblandtos-bølge, der har fået kvinder på stribe til at stille sig frem. Men mændenes vidnesbyrd er ikke alene lige så vigtige. De er også med til at tilføje en meget velkommen nuance til debatten, nemlig at det her ikke grundlæggende handler om køn eller sex – eller en kikset flirt. Det handler om magt. Derfor findes sexismen også alle steder, hvor magt udøves. Om det så er blandt magtfulde politikere over for underordnede eller blandt ledende overlæger og reserve-ditto.

Jeg gætter på, at grunden til, at vi hører mest fra kvinder, der har oplevet den krænkende og sexistiske adfærd fra mænd, er, at mænd er massivt overrepræsenteret i magtfulde positioner. Pudsigt nok bliver reaktionen på historierne også ganske anderledes, når de handler om mænd, der er blevet krænket. Mændene bliver ikke som standard bedt om at nævne navne. De bliver ikke kaldt for opmærksomhedskrævende, krænkelsesparate, injurierende og sarte. Alle er hurtigt enige om, at deres historier er værd at tage seriøst.

Apropos paralleller. Kristian Ditlev Jensen vælger i sine indlæg overraskende nok at drage en parallel til pædofili. Hans eget skrækkelige barndomstraume som tidligere seksuelt misbrugt barn trækkes ind som eksempel på, at man ikke kan mene både det ene og det andet samtidig. Jeg er enig med dig, Kristian, i, at man ikke på baggrund af én mands forbrydelse mod et barn kan konkludere, at hele kulturen er pædofil. Den pædofile er normbryderen, og normen (kulturen) er ikke pædofil.

Men ærligt talt. Den sammenligning holder altså slet ikke. For du kan jo netop ikke finde en generel ligegyldighed blandt befolkningen, der nærmest ”undskylder” eller dækker over den pædofiles forbrydelser. Når sexisme foregår overalt, og når alle kender til den, og ingen siger fra, så er vi alle sammen med til at acceptere, at den er der. Ergo har vi en underliggende kultur – formentlig næsten usynlig for mange. Men for en ganske stor gruppe af kvinder er den faktisk en tydelig og ødelæggende faktor, der præger deres professionelle liv.

Pædofiliparallellen bliver bare endnu mere absurd, hvis man prøver at tænke den til ende. For synes vi generelt, at det er o.k., hvis voksne er seksuelt grænseoverskridende over for børn? Kalder vi tidligere misbrugte børn for sarte og opmærksomhedskrævende, når de efter mange år sætter ord på deres lidelser? Håner vi dem? Tager vi de pædofile i forsvar eller forsøger at dække af? Bagatelliserer vi de forbrydelser, som pædofile begår? Nej, tværtimod – de bliver taget ganske alvorligt. Med så absolut god grund.

Når jeg taler om sexisme i det daglige arbejdsliv, er det ikke forbrydelser, der kan måles op imod eksempelvis seksuel misbrug af børn. Slet, slet ikke. Til gengæld er den udbredt og en del af vores kultur. Derfor er den også vigtig.

Sidst, men ikke mindst: Kristian Ditlev Jensen kan selvfølgelig heller ikke dy sig for at antyde, at hele denne bevægelse med kvinder, der endelig siger fra over for sexisme, faktisk blot er et forsøg på at kuppe magten. Det er faktisk hér, hunden ligger begravet, må man forstå på sognepræsten: Unge kvinder vil bare lidt hurtigere til tops i politik, og derfor skal alle de ældre mænd fældes én efter én.

Den påstand kan jeg ikke rigtig tage seriøst. Den er nemlig akkurat lige så uinteressant som alle de andre fjollede afledningsmanøvrer, man kan støde på i denne debat. Men hvis jeg alligevel skal forsøge at forholde mig til den, må jeg sige, at jeg personligt har meget svært ved at se det som andet end positivt, at der lige nu er en generation af kvinder, der helt retmæssigt kræver at blive taget seriøst for, hvad de kan, og ikke for, hvordan de ser ud.

Sisse Marie Welling (SF) er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.