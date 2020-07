Rasmus Stoklund (S): Det er en grov påstand, at Danmark sender syrere tilbage til tortur

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er et faktum, at tusindvis af syrere er vendt hjem til Syrien på eget initiativ det seneste års tid. Derfor er det helt naturligt, at regeringen har bedt myndighederne om at få genvurderet øvrige syreres opholdsgrundlag, mener udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund

Den pensionerede historiker Brian Patrick McGuire skriver den 9. juli i Kristeligt Dagblad: ”Nu skal de danske myndigheder begynde at sende syriske flygtninge tilbage til tortur.” Det er en grov påstand, som heldigvis heller ikke er i overensstemmelse med sandheden.

Det er et faktum, at tusindvis af syrere er vendt hjem til Syrien på eget initiativ det seneste års tid. Det er derfor helt naturligt, at regeringen har bedt myndighederne om at få genvurderet øvrige syreres opholdsgrundlag hurtigere.

Det er et grundvilkår i vores asyllovgivning, at beskyttelse er midlertidig; når man ikke længere har brug for beskyttelse, skal man hjem. Det gælder også de mange tusinde syrere, som Danmark generøst har ydet beskyttelse de senere år.

Alle de syrere, der har fået asyl i Danmark, får deres sager behandlet og vurderet individuelt. Alligevel fremstiller McGuire det, som om det er forbundet med stor fare for alle syrere at vende hjem til Syrien. Der er næppe tvivl om, at det for nogle syrere vil være for farligt at vende hjem lige nu. Men når eksempelvis en syrisk kvinde med asyl i Danmark flere gange kan rejse hjem til Syrien på ferie, så tyder det på, at vedkommende ikke har behov for asyl i Danmark længere. Mange syrere vender desuden hjem til Syrien på eget initiativ. Sidste år rejste knap 900 syrere ud af Danmark efter eget ønske. Ifølge tal fra FN vendte cirka 100.000 syrere sidste år hjem til Syrien fra nabolandene.

I Danmark har vi et system, hvor det i første omgang er Udlændingestyrelsen, der afgør, om folk kan få asyl. Får man et afslag, ankes sagen til Flygtningenævnet. Nævnet vurderer alle sager individuelt og på baggrund af blandt andet ekspertvurderinger, efterretninger og landerapporter. Der sidder en dommer for bordenden i nævnet, som sikrer, at alt går rigtigt til.

McGuire behøver derfor ikke føle sig som ”en Kassandra, der forgæves råber op om landets undergang”, for vi er heldigvis en retsstat, hvor asylansøgeres sager vurderes individuelt af professionelle og samvittighedsfulde embedsmænd.

Rasmus Stoklund (S) er udlændinge- og integrationsordfører.