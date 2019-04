Det er ikke politikerne, der skal redde unges trivsel – det skal forældrene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er hjemmefra, at børn skal fyldes op i deres kærlighedsbeholder og vokse op i et fællesskab, sådan så de får et godt selvværd og ved, at de har en plads i familien og i samfundet, skriver souschef i Folkekirkens Familiestøtte

I ET DEBATINDLÆG i Kristeligt Dagblad den 16. april skriver formanden for Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen, at politikere skal forpligte sig til forebygge børn og unges psykiske problemer ved at give kommunerne økonomiske rammevilkår, så der kan ansættes trivselsvejledere på skoler til børn og unge i mistrivsel.

Så godt som hver gang, børn og unges mistrivsel er til debat, afføder det ønsker om flere ressourcer til de offentlige institutioner. Hvorfor tænkes der ikke på støtte til forældrene i hjemmet? Meget kan man gøre på skoler og i daginstitutioner, men hvad nytter det, hvis ikke der på hjemmefronten tænkes i trivsel, måske omlægning af vaner, bedre kommunikation, mere tryghed for barnet i dagligdagen?

Jeg har været til adskillige konferencer om børn, unge og trivsel, og jeg har stadig til gode at høre kvalificerede oplæg om, hvordan man støtter forældre i hjemmet til at skabe tryghed og trivsel i hverdagen. Dette skal ses i forhold til, at der blandt andet i den rapport, som et opdragelsespanel, nedsat af Socialministeriet i 2018, var enighed om, at det primære ansvar for børns trivsel ligger hos forældrene. Der er ingen tvivl om, at fokus på tryghed og trivsel i hjemmet i mange tilfælde ville kunne være med til at forebygge mistrivsel hos børn, da børn, der vokser op i utrygge miljøer, risikerer at få diagnoser senere i livet.

I Folkekirkens Familiestøtte er vores fokus støtte til tryghed og trivsel i hjemmet. Vores erfaringer er, at mange forældre er ganske usikre på deres forældrerolle og ansvar. De er oplyste og dog forvirrede. Vi møder forældre, som er godt uddannede, men som er usikre, når det kommer til at være gode nok som forældre. Forældre, som fortæller, at de ikke sætter grænser for deres børn af frygt for, at det skader barnet at få et nej. Forældre, som fortæller, at de er trætte, når de kommer hjem fra arbejde, og derfor lader børnene se meget på en skærm, fordi de dermed selv får en tiltrængt pause. Forældre, som er blevet skilt oven på en heftig og konfliktfyldt periode, hvor børnene har overværet mange skænderier.

Familieliv, der over længere tid leves på disse måder, skaber i sig selv mistrivsel hos børn. Forældre er børns vigtigste personer, og børn har brug for at blive set og hørt af deres forældre. Dagligt.

Børn har brug for forældre, som står ved deres forældreansvar, og som giver børnene masser af kram, opmærksomhed, nærvær, sætter grænser. Det er hjemmefra, at børn skal fyldes op i deres kærlighedsbeholder og vokse op i et fællesskab, sådan så de får et godt selvværd og ved, at de har en plads i familien og i samfundet.

Folkekirkens Familiestøtte giver støtte til forældre, der ønsker støtte, og det gør vi i hjemmet og gennem forskellige kursusforløb.

Forældre skal, som psykolog Per Schultz Jørgensen så fint siger det, myndiggøres. Forældre skal turde at være forældre igen, og Folkekirkens Familiestøtte er netop sat i verden for at støtte forældre i at være forældre – til glæde for børnenes trivsel og tryghed, både på den korte bane og på den lange bane.

Så hjælpen er lige om hjørnet. Det er ikke politikerne, der kan eller skal redde almindelig daglig trivsel og nærhed i hjemmet. Det skal, kan – og vil – forældrene gerne selv. Eventuelt med lidt støtte fra Folkekirkens Familiestøtte.

Lisbeth Andreassen Ryelund er souschef i Folkekirkens Familiestøtte.