Bock: Det er ingen kunst at pege på problemer med medieforliget - men der er ingen nemme løsninger

Frie medier er demokratiets salt, Kasper Sand Kjær. Vi står med de nye medier over for nye udfordringer, og både politikere, medier og borgere har et kæmpestort ansvar for den demokratiske samtale. Der er bare ingen lette løsninger, skriver Mette Bock (LA)

KASPER SAND KJÆR, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, kritiserer i Kristeligt Dagblad i torsdags det netop indgåede medieforlig for at være en forspildt chance for at skabe bedre balance i demokratiet og for at skabe en bedre demokratisk samtale.

Det er imidlertid ingen kunst at pege på problemer. Det hårde arbejde består i at finde løsninger. Dem har Kasper Sand Kjær desværre ingen forslag til. Hvilke problemer er det så, medieforliget burde have løst ifølge Kasper Sand Kjær?

1) Medieforligets ansvar for den demokratiske samtale online. Ja, der er en hård debatkultur, det er jeg enig i. Men hvordan skal vi som politikere ændre den kultur – bortset fra, at vi kan gå foran med et godt eksempel og tale og skrive respektfuldt til hinanden? Skal vi indføre censur? Eller pålægge de ansvarlige medier at redigere på en bestemt måde? Svaret hænger i luften.

2) Sociale mediers ansvar. Medieforliget burde, ifølge Kasper Sand Kjær, have forpligtet Facebook og andre sociale medier til at leve op til det kæmpe ansvar, de har for, hvordan den demokratiske samtale udvikler sig. Men hvordan burde vi have gjort det i et dansk medieforlig, Kasper Sand Kjær? Hvad skulle vi påbyde eller forbyde? Og hvordan skulle vi kontrollere, at de sociale medier lever op til de normer, som det i øvrigt ikke fremgår, hvem der skal definere?

3) Kampen mod fake news. Medieforliget var en mulighed for én gang for alle at gribe hårdt ind mod udbredelsen af falske nyheder, skriver Kasper Sand Kjær. Igen må jeg efterlyse gode svar på, hvordan det skal gøres. Skal vi have et særligt regeringsnævn, der skal overvåge medierne? Vi har i dag et uafhængigt pressenævn og desuden domstolene, der – netop uafhængigt af politikerne – forsøger at håndtere problemerne, selvom det er vanskeligt.

Der er bare ingen lette løsninger. For i samme øjeblik, vi som politikere griber regulerende ind i mediernes redigeringsret, fjerner vi den armslængde, der er helt afgørende i forholdet mellem stat og medier. Og det bliver ikke mindre vanskeligt af, at for eksempel de sociale medier agerer internationalt og dermed ikke kan reguleres alene i et dansk medieforlig, selvom nogle gerne så det.

MIN OPFORDRING til Kasper Sand Kjær og Dansk Ungdoms Fællesråd er derfor at fremlægge konkrete løsningsforslag, hvis I har nogen. Jeg tror, de fleste politikere er enige i, at vi står over for store demokratiske udfordringer. Vi kan bare ikke se, hvor de nemme løsninger ligger.

Der skal arbejdes på en ny tids præmisser, men fortsat med en klar arbejdsdeling og armslængde mellem lovgivere og medier – for ellers er det ikke længere et demokrati.

Demokrati og frie medier har altid været noget bøvl. Men vi vil jo ikke undvære det.

Mette Bock (LA) er kulturminister og kirkeminister.