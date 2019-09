Det er på tide, at kirken genfinder balancen mellem indre og ydre tro

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis folkekirken vil forblive at være relevant i kommende århundreder, er en spæd begyndelse, at den anerkender og genopdager kristendommens mystiske rødder. De rækker ind i sjælen, over i medmennesket, ned i troens tåger og langt uden om Luther, skriver cand.mag. i litteraturhistorie Mads Lundager

LUTHER VAR et barn af sin samtid. Dette er typisk første sætning i forsvarstalen, der forklarer, hvorfor manden valgte at skrive bogen ”Om jøderne og deres løgne” eller holde på, at Solen drejer om Jorden.

Martin Luther var et kritisk geni og et revolutionært ikon, som enhver eftertid må tage højde for i sin tænkning og tro, men han havde misforstået, hvad der er religionernes kerne: oplevelsen af det hellige.

Lutherdommen er fuldstændig enestående på trosretningernes træ i sin forestilling om, at ingen har adkomst til det guddommelige, at enhver er fuldstændig ligeligt nedbøjet i sin døvstumme stilling foran en skjult Gud.

Gud har valgt at give sig til kende i en rodet tekstantologi fra antikken, som synes at mangle redaktion, og som vakler mellem det banale, overdrevet prosaiske eller komplet uforståelige. Herefter overlod Han os til troen, nåden og Skriften.

Men fordi Luther ikke kunne banke sig selv til at kende Gud personligt, følger det så, at andre ikke kan?

Luther var et barn af sin samtid, et barn af sin samtids verdensomvæltende højteknologi – trykpressen. En teknologi, der skærer verden op i små dele for at sætte den sammen i nye systemer. Viden, kundskab, er ikke længere en indre oplevelse, den er forkyndelsen udefra.

I DEN FORSTAND er Luthers ord og gerning et endeligt opgør med den sensible inderlighedskultur, der prægede Rhinlandets højmiddelalder og fandt udtryk i maleriske titler som ”Der Funkenstein” og ”Das fliessende Licht der Gottheit”, sidstnævnte af en kvinde, der fastslog, at foreningen med Gud løser mennesket fra synden.

Har man tiden og eftertanken, kan man spørge sig selv, hvornår det igen blev legitimt for kvinder i den protestantiske verden at leve, tænke og tale som Mechthild af Magdeburg gjorde i begyndelsen af 1200-tallet.

De lutherske kirkers opgør med hokuspokus truer nu med at blive deres banemænd. Der er brug for hokuspokus i kirken. De bedste dele af højmessen er, når Kingo gør livet tungt og smukt.

Eller når gudslammet manes frem af orglet lige ud af højgotikken, og man skrider op til, at sin knælen for alteret, som en fortæring af en levende Guds forvandlede kød og blod til din evige velsignelse, finder sted.

De værste er vilkårlige, halvstuderede teologers forsøg på at sætte Galaterbrevet i forbindelse med, hvad vedkommende så i fjerneren forleden, hvormed Ordet bringes til stede for menigheden.

Selvom Østersøens forblæste egne synes at avle et ugudeligt instinkt i deres indbyggere, er der i bred forstand stor interesse for åndelighed herhjemme. Mængden af religiøse udbud er stor, og for eksempel er interessen for yoga og mindfulness blot religion i en anden indpakning.

Mennesket leder fortsat efter metoder til at finde fred, forståelse og tillid, hvilket blot er en lille smule mindre klichéfyldte måder at benævne troen, håbet og kærligheden. Moderne ”spiritualitet” forfalder for ofte til at være åndelig narcissisme pakket ind i smart markedsføring.

Kristendommens enestående bud er, at kærligheden udstrækker sig ikke kun til dig selv og din næste, men endog til dine fjender.

Hvad en selvcentreret åndelighed gør ved et samfund, ser man tydeligt i Indien eller USA. Men en religion uden en inderlig åndelighed er en religion uden åndedræt.

Hvis folkekirken vil forblive at være relevant i kommende århundreder, er en spæd begyndelse, at den anerkender og genopdager kristendommens mystiske rødder. De rækker ind i sjælen, over i medmennesket, ned i troens tåger og langt uden om Luther.

