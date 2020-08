Debattør: Det er vigtigt at skelne mellem køn og kønsidentitet i debatten om juridisk kønsskifte til børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg synes, vi skal hjælpe de børn, der har en oplevelse af at være fanget i den forkerte krop, men jeg synes, vi skal tænke os grundigt om, inden vi gør det til en generel rettighed at kunne skifte køn hos så små børn, som regeringens støttepartier her lægger op til

I den populære tv-serie ”Rita” bliver hovedpersonen, skolelæreren Rita, flere gange spurgt, hvorfor hun vil være lærer. Svaret kommer prompte: ”Fordi jeg vil beskytte børnene mod deres forældre.”

Jeg kom til at tænke på Ritas svar, da jeg forleden dag på Kristeligt Dagblads forside læste, at regeringens støttepartier SF og Enhedslisten nu igen presser på for at få regeringen til at arbejde for at sænke lavalderen for juridisk kønsskifte, så også børn helt ned til fem-seksårsalderen kan få ret til juridisk at skifte køn. Siden 2014 har det været muligt for voksne at foretage juridisk kønsskifte i Danmark. Det betyder, at er man født og registreret som mand eller kvinde, kan man anmode om at få ændret sit cpr-nummer, så det stemmer overens med det køn, man føler sig som.

Tilbage til Rita. Grunden til, at jeg kom til at tænke på Rita i denne her sammenhæng er selvfølgelig, at det for mig at se bør være en overvejelse værd, om ikke vi som samfund har en forpligtelse til at beskytte børnene – sommetider både mod forældrene og politikerne.

Jeg er meget enig med Torben Bæk Klein, der er sexolog og centerleder på Center for Kønsidentitet, når han til Kristeligt Dagblad den 19. august siger, at ”det kan give mening, at cpr-nummeret følger med” for de børn, som har det allersværest, og som efter en solid og grundig vurdering og udredning får hormonel behandling. Men de børn bør vi som samfund kunne hjælpe, uden at vi samtidig indfører en generel ret til juridisk kønsskifte for børn.

Desværre er debatten om, hvorvidt retten til juridisk kønsskifte skal udvides til også at omfatte børn helt ned til femårsalderen, ofte meget unuanceret. For eksempelsynes jeg, det mudrer debatten, at vi ikke konsekvent skelner mellem begreberne ”køn” og ”kønsidentitet”. På engelsk skelnes mellem ”sex” og ”gender” – det burde vi også gøre i Danmark, når vi debatterer juridisk kønsskifte. Det ville samtidig gøre den evindelige snak om, hvorvidt køn er biologisk eller en social konstruktion, mere nuanceret.

For mig er kønnet biologisk bestemt, men kønsidentiteten er noget, vi hver især udvikler over tid. Og netop kønsidentiteten er jo langtfra færdigudviklet hos fem-seksårige børn, og derfor er det også dybt problematisk, hvis vi som samfund indfører en generel mulighed for, at så små børn kan omfattes af retten til juridisk kønsskifte. Vi ved, at cirka 0,5 procent af befolkningen betragter sig selv som transkønnede, og vi ved også, at mere end to tredjedele af de præpubertære børn, som diagnosticeres med såkaldt kønsdysfori, senere i livet finder ud af, at de slet ikke var transkønnede, men derimod typisk homoseksuelle eller biseksuelle.

Jeg synes, vi skal hjælpe de børn, der har en oplevelse af at være fanget i den forkerte krop, men jeg synes, vi skal tænke os grundigt om, inden vi gør det til en generel rettighed at kunne skifte køn hos så små børn, som regeringens støttepartier her lægger op til. Vi har som samfund en forpligtelse til at beskytte vores børn. Det gælder også i dette vigtige spørgsmål.

Christian Borrisholt Steen er debattør, foredragsholder og tidligere medlem af Det Etiske Råd.