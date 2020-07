Læser: Det er vigtigt, vi ikke kun taler ud fra vores egne erfaringer. Især når det handler om racisme

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er vigtigt, at vi ikke kun tænker på vores egne oplevelser og erfaringer, når vi taler om samfundet. Især når vi taler om racisme, som i sagens natur opleves forskelligt, skriver Emil Ulrik Andersen

Radiovært Nima Zamani fortalte i Kristeligt Dagblad den 11. juli, at hans oplevelser med racisme har holdt sig til det lettere irriterende. Han har ikke følt, at hans muligheder har været dårligere end etniske danskeres. Desværre forvikler han sine egne oplevelser med systemisk racisme og konkluderer, at fordi han ikke har været synderligt påvirket af racisme, så har vi ikke systemisk racisme i Danmark.

Nima Zamani nævnte et eksempel, hvor en ansøger med et arabisk klingende navn i gennemsnit skal sende dobbelt så mange jobansøgninger for at komme til en jobsamtale som en med et etnisk dansk navn. Nima Zamani mener ikke, at det er systemisk racisme. Det kan han have ret i, men hvis ikke vi skal løse det ved at gå systemisk til værks, hvordan så? Skal vi bare acceptere den slags uretfærdige forskelsbehandling?

I Nima Zamanis eget radioprogram gjorde politiker Roger Courage Matthisen ham for en måneds tid siden opmærksom på flere tydelige eksempler på systemisk racisme. Lad mig nævne et par af dem:

Et flertal af praktikkonsulenter på handelsskoler og tekniske skoler har oplevet ønsker fra virksomheder om at undgå ansøgninger fra ikke etnisk danske kandidater. Et flertal af praktikkonsulenterne har rent faktisk imødekommet det ønske (Rockwool Fondens forskningsenhed 2008, praktikpladser og formidlingspraksis).

At virksomhederne vil undgå ikke etnisk danske praktikanter er racisme, at et flertal af praktikkonsulenterne imødekommer det ønske, er systemisk racisme.

I samme radioprogram nævnte Nima Zamani et eksempel med en ven, som er i politiet, der altid stopper unge indvandrere, hvis de er tre eller flere i samme bil og har ”hurtige” frisurer, ”for det viser sig oftest, at de har gjort noget ulovligt”. Igen et eksempel på systemisk racisme: Unge med indvandrerbaggrund stoppes bare for at være unge med indvandrerbaggrund.

Er man indvandrer i Danmark, er der 60 procent større risiko for at blive anklaget for en forbrydelse, man ikke har begået, end hvis man er etnisk dansk – endnu et eksempel på systemisk racisme. Når betjenten stopper de unge, er de i større risiko for at blive anklaget for kiosktyveriet tidligere på dagen eller indbruddet længere nede ad gaden. Møder unge indvandrere ofte den slags behandling fra politiet, så nærer det en mistro, som besværliggør det skrøbelige samarbejde mellem beboere og politi, som er så vigtigt i især udsatte boligområder.

Den juridiske tænketank Justitia har i sin tid skrevet om indførelsen af dobbeltstraf i såkaldte ghettoområder: At det betyder, at borgerne ikke længere er lige for loven.

Kære Nima Zamani, Hvordan kan det være andet end systemisk racisme?

Er disse eksempler lige så slemme som dem, vi kan se i USA? Nej, men de kan stadig godt være eksempler på systemisk racisme. Når Nima Zamani kritiserer Black Lives Matter Danmark for ”at tage den alt for langt”, så vil jeg rose dem for at sætte systemisk racisme på dagsordenen i Danmark.

Emil Ulrik Andersen er kemiker og medlem af Enhedslisten.