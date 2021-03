Det Etiske Råd køber normkritisk dagsorden. Giv børn ro til at være piger og drenge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Giv dog børn rammer og ro. Giv dem endelig vide rammer til at være drenge og piger på forskellige måder. Men svigt dem ikke ved at negligere biologien og lade grundvilkår være op til dem selv

Et klart flertal i Det Etiske Råd anbefaler ifølge Kristeligt Dagblad den 9. marts at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte til 10-12 år. Det er at svigte børnene.

I sin udtalelse om juridisk kønsskifte for mindreårige gengiver Det Etiske Råd forholdsvis loyalt forskellige holdninger til spørgsmålet, men rådet afslører alligevel, at det selv har købt ind på den normkritiske dagsorden.

Først redegør rådet for, at det i sig selv er omstridt, om man vil betegne kønnet som fødselstildelt, oprindeligt køn, biologisk køn eller naturligt køn.

”Valget af ord vil være med til at bestemme, hvorledes man overhovedet forstår spørgsmålet,” skriver rådet i udtalelsen – hvorefter det fortsætter med at bruge betegnelsen fødselstildelt køn!

Det Etiske Råd er bedt om at udarbejde udtalelsen af Folketingets Ligestillingsudvalg, og man kan kun begræde, at flertallets indstilling sandsynligvis bliver et vægtigt argument for at ændre loven.

En sænkelse af aldersgrænsen for juridisk kønsskifte vil fratage børn og unge endnu en ramme, et givet vilkår, så det nu også er op til dem selv at definere deres køn. Farvel, biologi! Goddag, forvirring!

Nu kan en generel og velkendt usikkerhed i forbindelse med identitetsdannelse få endnu en årsagsforklaring. Ovenikøbet en statsanerkendt forklaring, som er hip og hypet .

Giv dog børn rammer og ro. Og giv dem endelig vide rammer til at være drenge og piger på forskellige måder.

Lad dem finde sig selv. Men svigt dem ikke ved at negligere biologien og lade grundvilkår være op til dem selv.

Dorte Sig Leergaard er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk.