Det frie bogmarked kommer læserne til gode. Liberaliseringen har ikke slået fejl

Tallene for de seneste 10 år i bogbranchen taler deres tydelige sprog. Liberaliseringen af bogmarkedet er kommet læserne til gode.

Der er således ikke belæg for at sige, at liberaliseringen er slået fejl, som forlægger Per Kofod skrev det i kronikken her i Kristeligt Dagblad torsdag den 7. maj.

Der udgives markant flere skønlitterære bøger skrevet på dansk, og antallet af faglitterære titler er også steget. Samtidig er der sket en ”stille revolution” på markedet for lydbøger, og e-bøgerne har gjort deres indtog.

Og det er vel at mærke sket i en periode, hvor udbuddet af alternativer til bogen i kampen om forbrugernes tid vel næppe har været større.

Bogmarkedet i dag ser markant anderledes ud, end det gjorde før liberaliseringen, som skete gradvist i årene 2002-2011. Det dokumenterer Bogpanelet årligt i sin rapport ”Bogen og litteraturens vilkår”. Panelet, der er nedsat af kulturministeren, har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet. I panelet sidder professorer og forskere fra landets universiteter og videnscentre. Jeg selv er medlem af panelets følgegruppe.

Som i mange andre brancher er der også kommet helt nye tider til bogbranchen. Liberaliseringen er sket sideløbende med digitaliseringen, og danskerne har ændret deres kulturforbrug. Det skaber dynamik i markedet. Nye aktører kommer til, og andre må trække sig eller ændre deres forretningsmodel.

Alligevel er den fysiske boghandel stadig danskernes foretrukne sted at købe skønlitteratur. Det fremgår af Bogpanelets seneste rapport. I 2019 foregik halvdelen af forbrugernes seneste bogindkøb således i fysiske boghandlere, og tallet har ligget stabilt i en årrække. Forbrugerne holder altså stadig af at komme i de fysiske boghandler, som kan noget andet end de digitale og detailhandelen i øvrigt. Det er blot ét af de forhold, som er så fint ved konkurrence, nemlig at forbrugerne får mere at vælge imellem.

En tilbagerulning af liberaliseringen med genindførsel af faste priser på bøger vil på ingen måde være en garanti for, at hånden holdes under boghandlerne, eller at der udgives mere smal litteratur – tværtimod.

Det eneste, som faste priser kan garantere, er, at konkurrencen sættes ud af kraft, så forbrugerne stilles ringere og måske vil fravælge bogen, hvis den bliver dyrere og mere svært tilgængelig.

Få år efter den fulde liberalisering af bogmarkedet fik vi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en analyse, der viste, hvad forbrugerne havde opnået ved liberaliseringen. Jeg medgiver, at tallene er gamle, men de er stadig interessante.

Analysen estimerede en forbrugergevinst på 319 millioner kroner i 2012 som følge af liberaliseringen, og den gevinst var kun for det ene år. Desuden viste analysen, at størstedelen af forbrugerne havde taget godt imod liberaliseringen og så den som en fordel.

Som forbruger og ivrig læser af bøger kan jeg kun være enig. Muligheden for at kunne konkurrere på pris, titler og kvalitet har ført rigtigt meget godt med sig til litteraturelskerne i Danmark.

Søren Bo Rasmussen er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.