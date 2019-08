Det Kongelige Bibliotek: Samtale mellem Siri Hustvedt og Klaus Rothstein var ikke et eksempel på en selvoptaget journalist

Kritik af forfatterarrangement på Den Sorte Diamant er ikke berettiget, mener kulturproducent Lise Bach Hansen

EFTER AT HAVE LÆST artiklen i Kristeligt Dagblad den 13. august, der diskuterer problemstillingen om journalisters rolle i interviewsituationen, og som tager udgangspunkt i International Forfatterscene, som jeg producerede med Klaus Rothstein og Siri Hustvedt i juni måned, må jeg tilføje denne kommentar.

Artiklens overskrift er: ”Det er aldrig elegant at tale om sig selv.” Men forfattersamtalen på Det Kongelige Bibliotek, der refereres til, er uegnet som eksempel, hvis man vil diskutere selvcentrerede journalister, der soler sig på bekostning af de interviewede kunstnere.

På intet tidspunkt forsøgte Klaus Rothstein at bringe sig selv i fokus. Taget i betragtning, at han også selv er forfatter og – i lighed med Siri Hustvedt – en stor essayist, kunne han have talt om sine egne bøger eller tanker.

Hvad han derimod forsøgte, var at åbne samtalen op ved at minde Siri Hustvedt om en udstilling, de to tidligere har set sammen om Søren Kierkegaard på Københavns Bymuseum. Hans eneste intention var at afspejle over for publikum, at ikke alene skriver hun stor fiktion – Siri Hustvedt er også passioneret læser af og ekspert i Kierkegaards værk. Derfor er det misvisende, at ikke alene Børsen, som i første omgang skrev om hans rolle på scenen, men nu også Kristeligt Dagblad tegner et billede af en selvoptaget journalist, som skubber den interviewede kunstner ud i mørket.

I forhold til det format, vi laver på International Forfatterscene, hvor live-interviews med nogle af verdens største forfattere varer halvanden time, så gør Rothstein det helt rigtige – han etablerer en samtalesituation. Her foregår der en udveksling imellem to mennesker om den enes forfatterskab. Det er samtalesituationen, der er interessant at se på, at deltage i, det er den, der er nerve i, det er den, der kan holde publikum fanget i 90 minutter.

I forhold til almindelig journalistik, hvor det handler om at stille enkle skarpe og udfordrende spørgsmål i en logisk og fremadskridende struktur, så kræver det lange live-interview, at intervieweren spænder sit interview op i en stram ramme af stor viden om hovedpersonens liv og værk for at give interviewet det flow og den lethed, der inspirerer begge parter til improvisation. På forfatterscenen har vi ikke særlig meget inter-esse i bare at få en gentagelse af det, som hovedpersonen sagde i forgårs på sin bogturné. Derfor beder vi interview-erne om at forsøge at få samtalen til at handle om nye tanker, idéer og refleksioner undervejs. Det er her, det performative guld ligger. Samtalen, når den lykkes, er attraktiv at overvære, fordi man overværer to mennesker tænke – bygge noget op og skabe noget sammen.

Hvis nogen af alle dem, der skriver om situationen, havde været til stede, tror jeg, de ville have oplevet Siri Hustvedt som den fantastiske scenepersonlighed, hun er, skarp, vittig, i intellektuel pingpong med en skarp kulturjournalist, Klaus Rothstein. Han kunne netop agere i forhold til den spænding, der opstod, så det blev en meget underholdende og generøs udveksling mellem to mennesker, der i 90 minutter talte om en hel række af Hustvedts store dagsordener: feminisme, neurovidenskab, Søren Kierkegaard og naturligvis hendes seneste bog, ”Minder om fremtiden”.

Lise Bach Hansen er kulturproducent på Det Kongelige Bibliotek.