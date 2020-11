Det livgivende kildevæld

”På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer (…) de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen.”

Ezekiels Bog 47, 12

For at tale om Gud som den hellige og livsfornyende behøver vi billedsprog. I de to skabelsesfortællinger, der indleder Bibelen, støder vi på de fundamentale metaforer for det, der skabende, opretholdende og fornyende udgår fra Gud: ånden, lyset og vandet, kildevældet. I Første Mosebogs første kapitel er der et kaotisk urhav, som Guds åndedrag blæser over, og så fremkalder Gud det lys, som sammen med ånden og vandet er betingelse for alt levende og for, at der kommer orden på verden. I den anden, efterfølgende skabelsesfortælling er vandet i fokus: Jorden var som en tom ørken, indtil Gud lod en kilde stige op; så blev der liv, og mennesket blev skabt.

Ånden, lyset og vandet udtrykker alle det strømmende i Guds væsen og virke. Her er det kildevældet, jeg vil opholde mig ved.

Profeten Ezekiels bog er præget af den katastrofe, som havde ramt folket: Babylon erobrede Jerusalem og førte Judæas konge og de bærende befolkningslag – fra templets præster til byens og omegnens håndværkere – i eksil i Babylon. En lydkonge blev indsat i Jerusalem, men da han gik i alliance med fremmede magter, kom babylonernes hær tilbage, erobrede brutalt byen og nedbrændte templet og kongepaladset.

Ezekiel er en af de bortførte og erfarer et profetkald fra Gud. I en af sine visioner ser han templet genopbygget, og ”der vældede vand ud under templets tærskel” (Ez. 47, 1). Det er en kilde, som ændrer alle omstændighederne: Alt var blevet som en livløs ørken, men kilden giver nyt liv til planterne, der kommer en overflod af fisk i vandstrømmene, og træernes frugter ”tjener til føde, og deres blade til lægedom”.

I den værst tænkelige katastrofe vælder det nyskabende kildevæld frem. Billedet hos Ezekiel trækker på skabelsesfortællingen om kilden, og der er resonanser af kilde-billedet op gennem Bibelen helt til forløsningsbillederne i Johannes’ Åbenbaring med livsfloden i det ny Jerusalem – og til Jesus-ordene om de strømme af levende vand, som troen fremkalder i det indre (Joh. 7, 38). Fra Gud strømmer en kilde, som ikke kan tømmes.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.