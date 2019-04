Det nye 5G-mobilnetværk indeholder et etisk problem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

SØLVPAPIRSHATTE byttes med konspirationsteorier, når sociale medier i disse tider skummer over med stærkt polariserede debatter om det kommende mobilnetværk 5G.

Det er ellers en ret enkel øvelse at forenkle diskussionens indhold uden at forsimple den. Afskrælningen efterlader et enkelt spørgsmål i kernen, som over alt andet er et etisk spørgsmål.

De gældende grænseværdier svarer til brandmandens sikkerhed, fordi opvarmningsskader af meget kraftig stråling er den eneste effekt af mobilstråler, man regner som sikkert konstateret. Derfor beskytter grænseværdien mod akutte skader, som kan ske her og nu.

På samme vis er brandmandens fagsikkerhed et værn mod ulykker som opvarmning, røgforgiftning og kvælning. Til gengæld får brandmanden oftere kræft i det længere forløb.

OFTERE SYGE – det bliver borgerne måske også i det trådløse samfund. WHO’s rådgivere på området har skændtes i årtier. Vi ved med sikkerhed, at der sker en påvirkning af celler på strålingsniveauer, som er meget langt under det opvarmende niveau. Det er derfor, man også kan bruge elektromagnetisme til at stimulere hjernen terapeutisk og rekreativt.

Cellestress og dna-skader er ret sikre fund i celler, som i forsøg har været mobilbestrålet. Kræft i rotter er et helt sikkert fund.

Disse fakta kan ikke bortforklares med, at mobilstråling ikke er røntgenstråling, og at afstanden omgående mindsker strålingen til det helt ubetydelige.

Cellepåvirkningen er i grunden ikke til diskussion længere. Resten er til diskussion. For der er mange uenigheder og skænderier blandt forskere af strålingsproblemets rækkevidde.

Især i de regeringsnedsatte råd siges det, at fundene fortsat er for spinkle til, at noget kan konkluderes. De kalder på mere forskning. Andre er uenige i, at fundene er for spinkle. De kalder på handling her og nu.

Blandt andre den velestimerede toksikolog Ronald Menick, som på den amerikanske regerings vegne fandt kræft i rotter, der var udsat for kontrolleret mobilstråling.

Han fører nu voldsomme diskussioner med højere lag i det amerikanske sundhedsministerium, som han beskylder for at nedtone risikoen. Så fordi vi ved, at der potentielt er skadelige effekter, og fordi omfanget er til heftig diskussion og ikke virker klarlagt, skal tiden altså vise, om vi bliver mere syge.

Man kan melde sig ud af meget, men ikke ud af regeringens kommende 5G-eksperiment.

Hov, sagde jeg eksperiment? Det gør Danmarks fremmeste toprådgiver også, som er hollandske Eric van Rongen, der er formand i ICNIRP, der står bag Danmarks grænseværdi.

”Det er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det,” sagde han den 3. marts til den britiske avis The Telegraph.

Han har bekræftet, at citatet er hans, og uddybet det:

”Min pointe er ikke, om eksponering for medicin eller stråling er frivilligt eller ej. Pointen er, at der altid er behov for at overvåge for løbende mulige bivirkninger.

Den allestedsnærværende eksponering for trådløs infrastruktur er et valg truffet af samfundet, fordi (næsten) alle mennesker ønsker at være forbundet,” skrev han den 18. marts i en blogkommentar.

David Wedege er journalist, aktivistisk blogger og borgerjournalist på Point of View International. Tidligere journalist for blandt andre DR, Nordjyske Medier og dagbladet Licitationen.