Coronavirussen udfordrer os sjæleligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det uforudseelige kom med coronavirussen. Men det uforudseelige og vanskelige kan også være det, der vækker os

Kristeligt Dagblad har haft en serie om sjælen. Hvad er sjælen for en størrelse? Det er ret oplagt, at begrebet sjæl giver anledning til teologiske og eksistentielle refleksioner.

I disse coronatider kan vi som mennesker opleve både afmagt, frygt og angst. Men også sammenhold, ansvarlighed og solidaritet. Og en længsel efter nyt håb. Og hele den menneskelige eksistens med både fysiske, psykiske, sociale og sjælelige ressourcer – eller mangel herpå – er i spil. Det fysiske, psykiske og sociale er velkendte begreber. Men hvad med ”det sjælelige”?

Hvad er definitionen på et menneskes sjæl? I Kristeligt Dagblads artikelserie har der været flere nuancer. Det gennemgående er, at Gud indgår som noget centralt i forhold til sjælen. Og i forhold til sjælesorg.

Men kan sjælesorg også indgå i en verdslig sammenhæng? På et årskursus som socialrådgiver tilbage i 1989 skrev jeg en større opgave med titlen: ”At overleve og at leve. Socialt arbejde som spændingsfelt mellem menneskers materielle og immaterielle behov og problemer”.

Min indledende arbejdstitel var ”Grænselandet mellem socialrådgivning, terapi og sjælesorg”. Jeg reflekterede i opgaven over, hvad ”grænselandet” er.

I min søgen efter en verdslig definition på sjælesorgens funktioner nåede jeg frem til: At sørge for sjælen er at sørge for det i dig, som gør lige netop dig til dig – med din personlige historie – så du finder din identitet, dine ressourcer, din vej og dit ansvar.

Sjælesorg er på mange måder et fremmedord i det offentlige. Nogle vil sige, at sjælen alene har med det religiøse at gøre. Og i en offentlig forvaltning skal vi forsage det religiøse. Men skal vi nu dét?

Jeg tænker, at vi skal forsage sjælesorg i ordets snævre religiøse betydning. Vi skal naturligvis ikke som forvaltningspersonale sidde og bede med vores klienter.

Men vi skal på den anden side være opmærksomme på menneskers personlige og unikke historie ind i en verden, som er i stadig udvikling. Det kan bidrage til at signalere næsten glemte muligheder til borgere i det sociale arbejde: Nemlig visioner og håb.

Jeg husker, at jeg for en årrække siden talte med en 17-årig pige, som havde hutlet sig gennem teenageårene med en prostitueret mor, som ikke havde været hende til megen støtte. Nu skulle pigen så flytte sammen med en fyr i en anden kommune. Jeg så det lidt som et vaklende korthus, der let kunne falde sammen. Men alligevel spurgte jeg hende i slutningen af samtalen: ”Hvad tror du, du laver om fem år?”. Hun svarede med lys og liv i øjnene: ”Jeg tror, jeg er på vej til at blive sygeplejerske. Det vil give mening for mig.” Måske var det luftkasteller. Måske var det bare en urealistisk drøm. Men måske var det også et håb om en fremtid med mening i. Et sådant håb og en sådan drøm skal ikke kvæles. Den skal støttes og tales op.

At være fødselshjælper for et sådant håb ser jeg som en form for verdslig sjælesorg. Hvor livet bliver stort. Og hvor det kommer til at bestå af andet og mere end blot til dagen og vejen.

Det uforudseelige kom med coronavirussen. Men det uforudseelige og vanskelige kan også være det, der vækker os. Og som udfordrer os fysisk, psykisk, socialt, organisatorisk – og sjæleligt. Det kan blive til et levende igangsættende håb. Verdsligt. Og måske kristeligt.

Det kan vi hver især på forskellig måde være fødselshjælpere for.

Jørgen Breindahl er socialrådgiver.