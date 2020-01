Det var dansksindede, der udbredte dansk sprog og kultur i Sydslesvig - ikke Grænseforeningen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er flabet at underkende den dansksindede befolknings ofre for danskeden i Sydslesvig ved at erklære, at man ikke kan forestille sig et dansk mindretal syd for grænsen uden Grænseforeningen, mener forfatter

AXEL JOHNSEN, der er ph.d. i historie og afdelingschef ved Museum Sønderjylland, har skrevet en bog med titlen ”Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020”. Bogen blev omtalt i Kristeligt Dagblad den 30. november under overskriften ”Foreningen, der holdt Slesvig-drømmen i live”.

Det påstås i artiklen, at Grænseforeningen ”må ses som hovedårsagen til, at der i dag overhovedet er mennesker syd for den dansk-tyske grænse, der definerer deres sindelag som dansk” og ”at den som en folkelig forening skabte begyndelsen til en spirende danskhed syd for grænsen”.

Hvilken hån imod de tusinder af dansksindede sydslesvigere, der siden 1920 har kæmpet for retten til at være dansk i deres hjemstavn, Sydslesvig. En kamp, der har krævet store ofre for alle involverede.

Det var ikke Grænseforeningen, der ”fik igangsat et omfattende kulturelt arbejde, som fik kendskabet til dansk sprog og kultur til at brede sig syd for grænsen”.

Da tyskerne i 1920 forbød danske folkeskoler i landdistrikterne syd for den nye grænse, begyndte de såkaldte vandrelærere deres virke. Til fods og på cykel stred de sig igennem landsdelen på kryds og tværs i al slags vejr og underviste børn og voksne i private hjem i dansk kultur. De sang danske sange, lærte dansk grammatik og fik fortalt danske eventyr og danmarkshistorie.

Undervisningen foregik om eftermiddagen efter den lovpligtige undervisning i den offentlige tyske skole, om aftenen eller i weekenderne. De første undervisningsmaterialer bestod af ”Flensborg Avis’ Stavebog for Hjemmet”, ”Knold og Tot”, ”Hjemmet”, Højskolesangbogen og aviser.

Det var disse ildsjæle, kvinder og mænd, der, trods skuffelsen over den nye grænsedragning efter 1920, lagde grunden for danskheden syd for grænsen. Det er ganske utilstedeligt, at Grænseforeningen forsøger at tage æren for dette slidsomme græsrodsarbejde.

MIN EGEN FAR, Hans Chr. Tønnsen, blev i foråret 1933 den første dansksindede, danskuddannede sydslesviger, der blev ansat ved den danske kommuneskole i Flensborg.

Nogle måneder senere blev han som kommunal embedsmand beordret til at benytte den tyske Heil Hitler-hilsen, at løfte højre arm. Den hilsen opfattede han som et udtryk for nationalt tysk sindelag og nægtede at følge ordren. Beskeden var i første omgang, at han inden tre dage måtte bøje sig for kravet eller tage følgerne: ”Vi skal nok vide at tvinge Dem.”

Nogle af hans kolleger rådede ham til at løfte armen og samtidig tænke sit, men han ville ikke gå på kompromis med sine holdninger. Dansk Skoleforening bakkede ham op og protesterede over for myndighederne. Sagen blev sendt videre til Berlin, og både lærere og elever ved den danske kommuneskole blev efterfølgende fritaget for at bruge ”den tyske hilsen”.

Det blev signalet til andre unge dansksindede sydslesvigere til at kæmpe for national og folkelig frihed, for retten til forskellighed fra flertalsbefolkningen.

I 1939 KALDTE ”pligtens tunge bud”. Omkring 1000 dansksindede sydslesvigske mænd måtte gøre tjeneste i den tyske hær. Mange har været i krigsfangenskab og kom først hjem i begyndelsen af 1950’erne, skadet på legeme og sjæl. Cirka en fjerdedel af de indkaldte er enten døde eller savnede.

Glasmosaikken i Duborg-Skolens festsal til minde om de knap 100 elever, der faldt i Anden Verdenskrig, taler sit tydelige sprog. Det samme gør mindestenen på Fredshøjens Kirkegård over 15 danske børnehavebørn og deres ledere, der i maj 1943 mistede livet under et engelsk bombetogt mod Flensborgs værft.

Hustruer til de indkaldte har heller ikke haft det nemt. Uvisheden om mandens skæbne har været udmarvende. Rationeringsmærker og mangel på levnedsmidler og andre fornødenheder har været en del af dagligdagen.

Man var ilde stedt, hvis man ikke havde en lille jordlod til at dyrke grøntsager og få lidt ekstra vitaminer. I Flensborg har kvinder og børn tilbragt mange nætter i beskyttelsesrum, når englænderne overfløj byen, og antiluftskytset blev taget i brug. Man måtte være i konstant alarmberedskab – både dag og nat.

Der er dansksindede, der har mistet en ægtefælle, en far, brødre og sønner i den forfærdelige krig. Mange af de tilbageblevne mistede deres arbejde, hvis de ikke tog deres børn ud af den danske skole og satte dem i den tyske i stedet. Og alligevel har de holdt ved deres danske sindelag efter krigen og har bidraget til det danske arbejde i Sydslesvig. Mange af dem mistede aldrig håbet om hjemstavnens genforening med Danmark.

Hvad disse familier har været igennem af lidelser, afsavn og traumer, er beskrevet i utallige bøger og avisartikler, ligesom bunker af feltpostbreve er bevaret i arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.

DER VAR INGEN PSYKOLOGHJÆLP til hjemvendte krigsveteraner. De og deres ægtefæller måtte selv kæmpe for at finde sammen igen efter års lidelser og afsavn. Mange i min egen generation er opvokset med fædre, der nat efter nat er vågnet op med mareridt om de grusomheder, de har været vidne til under krigen. Og alligevel har de holdt ved deres danskhed og har været rygraden i det danske arbejde.

De indkaldte lærere fik ikke mange uger at sunde sig på efter deres hjemkomst, før de vendte tilbage til skolearbejdet. Mine egne forældre var blandt dem, der i sommeren 1945 blev sendt ud på landet for at opbygge nye danske skoler, hvor de underviste forhutlede krigsbørn i krostuer og barakker.

Nogle af børnene kom kun i skole hver anden dag, fordi de måtte dele et par sko med en bror eller søster. Men de lærte dansk, og var de heldige, kom de til Danmark, hvor familier ganske gratis åbnede deres hjem og hjerte for et feriebarn fra Sydslesvig.

Mange lærere har ud over skolearbejdet engageret sig i idræts- og gymnastikforeninger, spejderbevægelsen, roklubber, folkedansere, vælgerforeningen og meget andet – på bekostning af familielivet.

Jeg forstår sådan set godt, at Grænseforeningen har brug for at fremhæve egne meritter her i 100-året for dens opståen, men det er en flabethed af rang at underkende den dansksindede befolknings lidelser og ofre for danskeden i Sydslesvig ved at erklære, at man ikke kan forestille sig et dansk mindretal syd for grænsen uden Grænseforeningen.

Aminah Inger Tønnsen er forfatter.