Det vigtigste ærinde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”

Esajas’ Bog 55, 11

Mens mange kristne rundt om i verden kæmper med forfølgelser for troens skyld og faren for at falde fra af den grund, så er vi danskeres største fare nok de farer, som kommer fra os selv.

Her i optaktsugen til fastetiden advarer Jesus om, at rigdommens bekymringer og jagten på underholdning kan gøre os døve over for hans ord. Én ting er den ligegyldighed over for troen, vi møder fra samfundet, og måske hovedrysten over for ”gammeldags” kristendom. Selvom denne modstand kan være skadelig nok, så skal vi dog især være opmærksomme på de farer, som kommer fra os selv. De er en farligere fjende for troen hertillands end det, der kommer udefra.

Derfor er kirkens optakt til fastetiden også fyldt med opfordringer til at høre og tage imod Guds ord. Vi skal høre for at høre efter! For selvom vi kan være plaget af åndelig tørke, så vil ordet fra Gud dog gøre sin virkning i os. Så rundhåndet og virkningsfuldt møder Jesus selv sin samtid: Han spiser ved samme bord som toldere og syndere, han er sammen med syge og spedalske, rører oven i købet ved dem; han tilbringer timer i samtaler med spørgende og tvivlende som Nikodemus, han vil også godt sidde til bords hos en selvbevidst farisæer som Simon, han lader sig standse af halve og hele hedninger som en samaritaner og en bønfaldende kvinde fra nabolandet Fønikien. Alle slags får tilbuddet, for det er Jesu ærinde.

Dette vil profeten Esajas åbne vore øjne for:

”Som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”

Der opfordrer Esajas: ”Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.”

Lyt og kald! Så vil Herren selv sætte de gode virkninger og bevare os for sit rige.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.