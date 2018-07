Peter Skaarup: Vi skal sætte hårdt ind over for voldelige indsatte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Bandemedlemmer i de danske fængsler skal mærke, at det er det lovlydige samfund, der bestemmer i Danmark – og ikke den syge kultur, de har valgt, skriver DF's gruppeformand

Det skal have mærkbare konsekvenser, når indsatte begår voldelige overfald mod fængselsbetjente. Der er desværre sket en stigning i antallet af voldelige overfald mod fængselsbetjente – særligt i de fængsler, hvor mange bandemedlemmer afsoner. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at det skal koste mindst et års fængsel oven i den straf, de afsoner, hvis de begår vold mod fængselspersonalet.

Statistik fra Videncenter for Arbejdsmiljø viser, at antallet af registrerede episoder i fængslerne med vold eller trusler om vold på få år er mere end fordoblet. Fra 268 tilfælde i 2011 til 675 tilfælde i 2017. I dette års første tre måneder viser tendensen sig desværre at fortsætte. 140 episoder var anmeldt i april måned 2018. Det er 1,5 voldsepisode per dag. Det kan vi selvfølgelig ikke finde os i. Derfor skal skeen i den anden hånd over for de voldelige indsatte.

Jeg er helt enig med justitsminister Søren Pape Poulsen, som i et indlæg i Jyllands-Posten forleden tog kraftig afstand over for det stigende antal voldelige overfald mod fængselsbetjente og samtidig hyldede de ansatte, der udfører et vigtigt job i det danske retssamfund. Jeg bifalder også Socialdemokratiets Morten Bødskovs afstandtagen til voldstilfældene og hans forslag om helt at fjerne alle slagvåben fra afdelingerne – blandt andet stoppe salget af dåsetun, der i flere tilfælde har været brugt som slagvåben. Og endelig imødekommer DF helt sikkert ønsket om strengere straffe til voldelige indsatte, som formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, efterlyste forleden. Baggrunden var endnu et overfald på en fængselsbetjent – denne gang i Nyborg.

Ud over en ekstrastraf på ét års ekstra fængsel til de indsatte, der begår vold mod fængselspersonalet skal vi som samfund også tage hårdere fat i den magtkamp med bandemedlemmer, der er virkeligheden i danske fængsler. De skal mærke, at det er det lovlydige samfund, der bestemmer i Danmark – og ikke den syge kultur, de har valgt.

Én ting skal stå lysende klart. Vi vil som samfund ikke finde os i, at de brave mennesker, der opfylder en særdeles vigtig funktion – nemlig at holde dømte voldsmænd, mordere, voldtægtsforbrydere, narkohandlere og gemene forbrydere bag tremmer – ikke skal risikere liv og lemmer for at passe deres arbejde.

Peter Skaarup er medlem af Folketinget og gruppeformand for Dansk Folkeparti.