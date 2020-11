Diakonhøjskolen fylder 100 år. Der er stor interesse for diakoniens sag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Nej, hvor havde vi glædet os til den 15. november 2020. Faktisk har vi de seneste 10 år sat penge af til at fejre og festligholde Diakonhøjskolens 100-årsfødselsdag. Og så kom covid-19. Derfor er 100-årsdagen med festgudstjeneste, foredrag, taler, underholdning, musik og ”det store bespisningsunder” sparket til hjørne – og indtil videre udsat til den 5. juni 2021. Men så skulle der også gerne blive fest til den lyse morgen! For 100 år som selvejende uddannelsesinstitution med forankring i det kristne livs- og menneskesyn er ikke en selvfølge i dagens Danmark. Og slet ikke med fulde huse, god søgning og et lille frafald, så derfor er der god grund til at feste og kippe med flaget.

Tilblivelsen af Diakonhøjskolen i Aarhus i 1920 var resultatet af et langt sejt træk, hvor idérige og entreprenante kirkefolk, med inspiration fra blandt andre den tyske præst Johann Hinrich Wichern og hans børnehjem Rauhes Haus i Hamborg, satte dagsorden og forsøgte sig med at uddanne mandlige diakoner. Det skete i regi af Stefansforeningen, men lykkedes ikke rigtigt.

Først da Indre Mission blev overtalt til at stå i spidsen for diakonsagen, skete der for alvor noget. Foredrag, indsamlingsrejser, forbøn og projekter kulminerede med købet af en nedlagt husholdningsskole på Dalgas Avenue i Aarhus. Her så Diakonskolen dagens lys med præsten Chr. Assenfeldt-Hansen i spidsen og ved siden af ham lægen Johannes Hoff – og begyndte initiativet med at uddanne unge mænd til pleje- og omsorgsarbejdet.

Al begyndelse er svær, siger man, og sådan var det også for Diakonskolen. Derfor blev det også hilst velkommen, da dén i 1928 blev ministerielt godkendt som højskole og skiftede navn til Diakonhøjskolen. Højskoleloven var således i mange år rammen omkring diakonuddannelsen, med alt hvad det indebar af eksamensfri adresse, kostskoleliv, fri ansættelse af medarbejdere, fælles højskoleforening for bestyrelse, forstander og ansatte, korte og lange kurser, undervisnings- og kostskoletid samt ikke mindst: egen deltagerbetaling.

Var Diakonhøjskolen i sin tid kun for mænd og højskolerammen et godt sted at være, så ændredes det i takt med tiden. Kvinderne kom med i 1962, og i samklang med den almindelige udvikling inden for uddannelsesområdet blev det vanskeligere og vanskeligere at forklare, hvorfor elever på Diakonhøjskolen selv skulle betale for uddannelse, når alle andre kunne studere gratis – og i øvrigt modtage SU.

Mange diskussioner frem og tilbage og forhandlinger med ministeriet resulterede i, at Diakonhøjskolen i 2004 forlod højskoleverdenen og fortsatte som uddannelsesinstitution med eget udbud af diakonuddannelsen som en professionsbachelorlignende forsøgsuddannelse og nu med SU til de studerende.

Takket være et smidigt ministerium og en god samarbejdspartner i professionshøjskolen VIA UC lykkedes det efterfølgende at lande en samarbejdsaftale, der respekterede begge institutioner, herunder Diakonhøjskolens historie, tradition, uddannelse og selvstændighed. Denne samarbejdsaftale er i dag rammen omkring diakonuddannelsen, Professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik.

Diakonuddannelsen har altid været det muliges kunst, og den har altid skullet forholde sig til nye samfunds- og uddannelsesmæssige tendenser og krav fra aftagerfeltet. Fælles for uddannelsen i alle dens udgaver har altid været højskolemiljøet og undervisningen i diakoni (etik og menneskesyn, religionspsykologi og sjælesorg, kirke- og diakonihistorie, læsning af bibelske tekster og så videre)

Diakonhøjskolens formål har mange år på bagen og lyder således: ”Diakonhøjskolens formål er, på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifters grund, at dygtiggøre kvinder og mænd til en diakonal indsats i kirkens og samfundets mange opgaver. Dette arbejde udføres inden for rammerne af gældende lovgivning.”

I dagligdagen skal vi således have flere bolde i luften: Diakonhøjskolen står et bestemt sted – men måler aldrig de studerende på troen. Hér er alle, der kan leve op til de formelle adgangskrav og gerne vil uddanne sig inden for vores felt, velkomne – uanset baggrund. Det er faglighed, der er i fokus – og forankring, der er med til at skabe rammer og fundament. Diakonhøjskolen forstår sig selv som en del af den kristne kirkes arbejde, og derfor er skolens værdigrundlag også det kristne livs- og menneskesyn.

Dét fortæller, at mennesket er skabt af Gud, og understreger dels ethvert menneskes uendelige værd, dels vigtigheden af at vedkende sig hinanden og se hinanden som medmennesker. Det betyder, at vi på Diakonhøjskolen arbejder med:

1) At se og møde studerende, kursister og ansatte med værdighed og respekt.

2) At skabe et undervisningsmiljø med plads til forskellighed og ret til at blive hørt og tale ud.

3) At yde omsorg for det hele menneske ved også at turde tale om eksistens og mening, tro, håb og kærlighed.

4) At motivere til medansvar og bæredygtighed i forhold til natur, samfund, resurser, menneskelige fællesskaber og uddannelse.

5) At udfordre studerende, kursister og ansatte til at holde ved, holde ud og holde af hinanden.

Diakonhøjskolen er derfor både et uddannelsessted og et hjem. Det betyder, at studerende og medarbejdere kender hinanden fra mange forskellige sider og lever og arbejder sammen i et tæt fællesskab.

Det er et vigtigt og værdifuldt element i Diakonhøjskolens dagligdag og i uddannelsen i diakoni og socialpædagogik, at der ikke alene fokuseres på at dygtiggøre sig i uddannelsens teoretiske stof, men også på vigtigheden af at tage ansvar for det fælles sociale liv, der udspiller sig uden for undervisningslokalet.

Det er hér, højskolekulturen for alvor har noget at bidrage med, og den udfordrer hele tiden studerende og ansatte til nysgerrighed, engagement og vedholdenhed. Diskussioner fra undervisningen fortsætter i pauser og fritid, og uoverensstemmelser kan ikke gemmes af vejen, for ”vi møder hele tiden hinanden”.

På Diakonhøjskolen finder vi, at den dannelse, der ligger i det fælles liv, er en vigtig del af det at uddanne sig til diakonalt og socialt arbejde – og til at øve sig i at være menneske og tage del i de udfordringer tilværelsen til stadighed bringer.

Derfor har Diakonhøjskolen også på en række områder ladet sig udfordre og har bidraget med nye initiativer inden for uddannelsesverdenen. Således var Diakonhøjskolen blandt initiativtagerne til Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), der i dag også udbydes i samarbejde med VIA UC. Den målretter sig kommunikation, undervisning, omsorg og ledelse i forbindelse med kristendoms- og kulturformidling i folkekirken, frikirker, kirkelige organisationer og andre foreninger, organisationer og institutioner.

Når vi i dag fortæller om Diakonhøjskolen, taler vi ofte om ”Huset med de mange døre”. Det er et forsøg på at billedgøre, at der foregår meget forskelligt bag dørene i huset.

De to professionsbacheloruddannelser fylder naturligvis meget, men der er også plads til skolens internationale linje, der i sin tid blev til i samarbejde med blandt andre Y’s Men og Folkekirkens Nødhjælp, til uddannelsestilbud i samarbejde det diakonale bagland og til nye formelle efteruddannelsestilbud i samarbejde med VIA UC.

Vi hejste flaget i søndags den 15. november og glæder os over den store interesse for diakoniens sag og de altafgørende gode samarbejdsrelationer med skolens bagland og professionshøjskolen VIA UC. For det er i disse samarbejder, at vi skal finde inspirationen til de næste 100 års mange skridt.

Verner Karkov er diakon og formand for bestyrelsen for Diakonhøjskolen, og Jens Maibom Pedersen er forstander på Diakonhøjskolen.