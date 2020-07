Din hjerne skal også have sommerferie. Her er et par gode råd

Læs med og få par gode råd til, hvordan du kan få jobbet på afstand og få en tankemæssig pause fra dit arbejdsliv og det daglige informationsflow, skriver chefkonsulent i Dansk Erhverv

Vores hjerner er en fantastisk opfindelse. Med alle dens finurlige evner til at opfatte og processere har den fulgt os igennem coronakrisens mange udfordringer med et ændret arbejdsliv, social isolation, skiftende retningslinjer og en digital omstillingsproces, der blev speedet op på grund af nogle helt nye behov for kontakt og kommunikation på afstand.

Vi har løst mange problemer undervejs. Vi har bekymret os for vores nære, for os selv, for vores virksomhed. For Danmark. For verden. Vi har tacklet forandringer i en hast og kompleksitet, som vi aldrig tidligere har set. Og vores hjerne har arbejdet for os. Morgen, middag og aften. Hjernen har i den grad været på overarbejde, og selvom vi har været opmærksomme på at passe på os selv, så har vores gode hjerne arbejdet for os døgnet rundt.

Nu står du foran at skulle holde ferie – og det skal din hjerne også.

Men hjernen er ikke så god til at gå på ferie. For din hjerne er et vanedyr, der i din ferie vil forsøge at holde dig fast i hverdagens tanker og adfærd, såsom at tænke på arbejdsrelaterede bekymringer og problemstillinger og i at få det informationskick, hjernen kender, via mobiltelefon og computer. Men du kan hjælpe den på vej.

Her er et par gode råd til, hvordan du kan få jobbet på afstand og få en tankemæssig pause fra dit arbejdsliv og det daglige informationsflow.

Giv hjernen et pusterum – skru ned for det sædvanlige informationsflow. For at løse dine opgaver – og holde dig ajour – modtager din hjerne dagligt et massivt flow af informationer via computer, telefon og andre medier. Det er blevet en naturlig del af din hverdag at være på mail, sms og på sociale medier, og hverdagen er præget af høj tilgængelighed og af virkelig mange informationer, din hjerne skal bearbejde. Brug ferien til at give hjernen et pusterum. Beslut, hvilket informationsflow du egentlig har brug for i din ferie.

Vær opmærksom på dine tankemønstre – find din egen oase. De færreste kan rense hjernen for arbejdstanker de første par dage i ferien, men du kan hjælpe hjernen på vej. Lad arbejdstankerne flyde væk, når de dukker op. Vær i nuet, også selvom hjernen driller dig og forsøger at spore dig hen på nogle af de tanke-, beslutnings- eller adfærdsmønstre, du bruger på job. Gør ting, hvor du kan mærke, at du nemt kommer til at tænke på noget helt andet end arbejde. Find dine oaser. Det er forskelligt for os hver især, hvor disse oaser er. For nogle fungerer det at meditere – det giver tankerne det nødvendige pusterum. For andre er det noget helt andet, som giver den tiltrængte ro. Det vigtige er at være opmærksom på, hvornår du mærker, at tankerne om arbejde og performance træder i baggrunden. Din oase kan være en løbetur, at male de gamle vinduer, at gå en tur med kameraet, hyggeligt samvær med ungerne, at plukke blomster i vejkanten – og alt indimellem.

På den måde giver du din hjerne nye vaner og tankemønstre, som ikke handler om arbejde. Og så skal du huske at give rum til hjernepauser.

Når hverdagen rammer, og lokomotivet kører igen, har din hjerne mere end nogensinde brug for en gang imellem at tænke på noget andet, så du ikke brænder ud.

Rigtig god ferie til dig og ikke mindst din hjerne.

Tina Buch Olsson er chefkonsulent i HR og ledelse i Dansk Erhverv.