Arbejdermuseet: Håndværk er en vigtig del af vores fælles kulturarv og dannelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Grundlæggende handler håndværk og faglighed om en bestemt måde at gå til verden og forstå den og sig selv på, skriver tre ansatte på Arbejdermuseet

FORAN BANEGÅRDSPLADSEN i Næstved tælles der ned i disse uger. Et stort nedtællingsur minder hvert minut de forbipasserende om, at Næstved i år danner rammen om Danmarks vigtigste mesterskab, DM i Skills. Fra i dag og frem til på lørdag rykker landets dygtigste erhvervsskoleelever ind i den gamle købstad og omdanner Arena Næstved til en boblende gryde af skabertrang, virkelyst og kappestrid, når eleverne dyster om at blive Danmarks bedste murer, konditor, sosu-assistent og så videre.

DM i Skills har siden 2011 været med til at eksponere og styrke erhvervsuddannelsernes image blandt unge og deres forældre og lærere, det politiske system og samfundet generelt. Et tiltrængt initiativ i en tid, hvor blot 19,4 procent af landets 9.- og 10.-klasseelever sidste år valgte en erhvervsuddannelse som deres førsteprioritet. En stigning på knap ét procentpoint i forhold til året før, men stadig langt fra den politiske målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Men hvorfor er det så svært at inspirere og motivere unge til at vælge erhvervsuddannelserne til?

I vores konstante jagt efter nye idéer, nye teknologier og revolutionerende innovationer har de boglige og akademiske fag nærmest taget patent på viden og dannelse. Som samfund skal vi leve af idéer og innovation, får vi at vide, og her sigtes sjældent til håndværksfagene, selvom godt håndværk netop er fundamentet for at kunne skabe og afprøve nye idéer.

I stedet er de håndværksmæssige og erhvervsfaglige fag og uddannelser blevet skubbet ned ad uddannelsesstigen og har skabt et uhensigtsmæssigt hierarki blandt uddannelser og fag. Der er i det hele taget sket en devaluering af det praktiske – et problem, som begynder allerede i folkeskolen med flere års nedprioritering af de praktisk-musiske fag i de ældste klasser.

For Arbejdermuseet er debatten omkring betydningen af håndens arbejde og unges valg af uddannelse oplagt at engagere sig i, og derfor har vi søsat projektet ”Håndens Arbejde”.

Det er et initiativ, der kombinerer udstilling, undervisning og arrangementer og lader de unge, faglærte og øvrige gæster træde ind i en verden af fag. Og som har en klar ambition om at styrke dialogen om og respekten for håndværk og faglærte uddannelser.

I udstillingen møder man konkrete materialer, som er fundamentet for det meste håndværk. Sten, træ, dyreskind, glas – den fysiske verden, som man ikke kan forstå med hovedet alene, men tværtimod må forstå med kroppen og ved at engagere sig i den. Gæster i udstillingen kan røre ved materialerne, undersøge dem og sågar høre lyden af dem. Det er sanseligt, det er håndværk jo netop.

Udstillingen tematiserer også de 10.000 timers øvelse, som man siger, at det kræver for at kunne mestre et håndværk. Det er netop i læretiden, at mange af disse timer lægges og gennem læretidens gentagelser, fejl, justeringer og øgede ansvar, at man langsomt får håndværket ind under huden. Eller som værktøjsmagerlærlingen Alexander formulerer det i en af udstillingens film: ”Bliv ved med at forsøge og forsøge og forsøge, indtil det lykkes. Ellers lærer du ikke af dine fejltagelser.” Det har kostet et par ødelagte bor undervejs, men det er en del af læreprocessen, ifølge Alexanders mester Torben, som siger til Alexander: ”Du investerer noget mod, jeg investerer i en fræser og et bor. Og så prøver vi os frem.”

Det at kunne et håndværk giver faglig stolthed, og den møder man i udstillingen i form af flotte svendestykker og svendebreve. Her viser vi historiske svendestykker, men også helt nye eksempler, direkte fra erhvervsskolerne. Vi samarbejder med Next, som hvert år uddanner tusindvis af unge håndværkere og faglærte, og Håndværkerforeningen i København om at vise sæsonens svendestykke. På den måde bliver fortiden og nutiden bragt sammen, så man både kan spejle sig i historien og det, der sker på erhvervsskolerne her og nu.

Grundlæggende handler håndværk og faglighed om en bestemt måde at gå til verden og forstå den og sig selv på. En praktisk tilgang, som begynder med sansen for materialer og deres omformning eller bearbejdning. For lærlingen handler det om evnen til at fordybe sig og dygtiggøre sig, når nye praktiske færdigheder skal tilegnes. Det er en proces, der også handler om at kombinere hånd og hoved. Man kan tale om en praktisk dannelse.

Processen med at fordybe sig i et fag har også en social side: Det at arbejde og skabe noget sammen er med til at udvikle de unge som mennesker. At tilegne sig et håndværk giver faglig stolthed og adgang til fællesskaber, både det kollegiale fællesskab i skurvognen eller på værkstedet og i form af faglige organisationer, der kæmper for ordentlige forhold på vegne af fællesskabet.

Som dygtig håndværker bidrager man samtidig til noget, der er større end en selv. Godt håndværk og solid faglighed er med til at sikre, at vores alles dagligdag fungerer på en måde, så vi ikke skal stoppe op hver halve time, fordi vi kan have tillid til, at de ting og produkter, vi omgiver os med, faktisk er lavet ordentligt. En tillid, vi har vænnet os til at tage for givet, men som ikke er givet mange steder i verden. Danmark er en håndværkernation, men det er ikke kommet af sig selv. Gennem det 20. århundrede har arbejdsmarkedets parter løftet og opkvalificeret den danske arbejdsstyrke med efter- og videreuddannelse. Skal det fortsætte i det 21. århundrede, kræver det prioritering og en større respekt for håndværk og faglighed. Det er samtidig fundamentet for den kreativitet og innovation, som alle er enige om peger ind i fremtiden.

Dannelse handler om at forstå og kunne begå sig i verden, og vi mangler noget uden den praktiske dimension; en lang række dagligdags udfordringer lader sig ikke løse med hovedet alene. Derfor nytter det ikke noget, at det er de boglige fag og den rent akademiske tilgang til verden, der har patent på begrebet dannelse.

Håndværk og håndværksmæssige traditioner er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og der ligger derfor et særligt ansvar i at give nye generationer et indblik i håndværket og den praktiske dimensions betydning som noget helt grundlæggende for, at vores samfund kan fungere, uanset hvilken ungdomsuddannelse eller vej i arbejdslivet de skal tage.

Linda Nørgaard Andersen er programchef, Ane Riis Svendsen er undervisnings- og udviklingsansvarlig og Jacob Westergaard Madsen er museumsinspektør. Alle på Arbejdermuseet.