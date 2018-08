Vi varetager ikke barnets tarv ved at stemple forældrene som forkerte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

JEG SÆTTER OFTE stor pris på at læse klummen ”Kirkeligt set” og i den 4. august læste jeg Jens Ole Christensens klumme ”Fordomme om de missionske sidder fast” med særlig stor interesse.

En af Christensens centrale pointer er, at der går en hellig grænse mellem at forkynde Guds dom og selv at fælde den. Ifølge Christensen kan vi mennesker i ydmyghed og troskab mod Guds ord, forkynde Guds dom. Men den sidste dom tilhører Kristus, og intet menneske har lov til at sætte sig på hans domstol.

Jeg er opvokset i et indremissionsk miljø i Hirtshals og kender kun alt for godt til nærmest groteske eksempler på, at mennesker har sat sig på den domstol, som alene Kristus kan indtage og har fældet dom over andre menneskers gøren og laden.

Jeg husker stadig en aften til et ungdomsmøde i missionshuset, hvor det i ramme alvor blev drøftet, hvorvidt man skulle ønske tillykke, når et par, der ikke var gift med hinanden, havde fået et barn. Jeg var målløs. Episoden fandt jo altså sted i 1990’erne – ikke i 1890’erne.

På samme måde, som Jens Ole Christensen i sin klumme fortæller om, hvordan en lignende episode i sin tid havde fået Hans Raun Iversen, der nu er pensioneret lektor i praktisk teologi, til at afbryde relationen til Luthersk Mission, førte mine oplevelser i Indre Missions Ungdom i Hirtshals i begyndelsen af 1990’erne også til et brud.

Mine oplevelser med missionsfolk i Hirtshals og den indignation, som jeg allerede tidligt i livet oplevede ved den måde, som i hvert fald nogle mennesker med tilknytning til Indre Mission følte trang til at fælde dom over andre, har helt sikkert givet næring til mit samfundsengagement senere i livet. Eksempelvis har jeg aldrig været i tvivl om, at man sjældent varetager et barns tarv ved at stemple dets forældre som forkerte.

I den forstand går der en rød tråd fra den onsdag aften engang i 1990’erne i missionshuset i Hirtshals, hvor jeg følte mig indigneret over – og provokeret af – at en lykønskning i forbindelse med en familieforøgelse skulle afhænge af forældrenes civilstatus, og til den dag i 2013, hvor jeg som medlem af Det Etiske Råd valgte at støtte den daværende SR-regerings forslag om juridisk at ligestille medmødre i et lesbisk forhold med fædre i et heteroseksuelt forhold. Forslaget, der gjorde det muligt for begge kvinder i et lesbisk forhold at blive registreret som juridiske forældre til deres barn fra fødslen af, blev senere samme år vedtaget af et stort flertal i Folketinget.

Jeg er overbevist om, at det næppe er i barnets interesse at få det til at føle sig forkert, fordi det er født uden for ægteskabet – eller fordi det er kommet til verden i en familie, som består af to kvinder og ikke en kvinde og en mand.

I stedet for at fælde dom over mennesker, som vælger at leve deres liv på en anden måde end os selv, så burde vi i stedet spørge os selv, hvordan vi bedst varetager eksempelvis barnets, den svages, den ældres eller den fremmedes tarv. I barnets tilfælde er det helt sikkert ikke ved at stemple forældrene som forkerte. Ethvert barn har ret til at vokse op sammen med voksne mennesker, som elsker det, og som drager omsorg for det. Det må være hovedsagen. Ikke hvilket køn forældrene har, eller om de er gift med hinanden eller ej.

Christian Borrisholt Steen er foredragsholder og tidligere medlem af Det Etiske Råd.