Donald Trump repræsenterer en ny invasiv politisk dyreart, som vi må forholde os til

Man siger, at Trump er uforudsigelig – i lighed med, hvad Machiavelli råder sin fyrste til for at styrke sin magt. Men Trump har sådan set efter bedste evne gennemført, hvad han sagde han ville, skriver Gunnar Olesen

DONALD TRUMP ER pioner med enkle, moderne og effektive metoder til at vinde magt: synlighed, følelsers sandhed, egne mange penge, nation, religion og positiv psykologi samt sociale medier. Som forløberen Berlusconi repræsenterer Trump dermed en ny invasiv politisk dyreart, som det er nødvendigt at forholde sig til.

Født til rigdom i 1946 forøgede Donald Trump den gennem forretninger med ejendomme, hoteller, forlystelser og modelindustri, hvorfra han hentede sin første og sin nuværende hustru. Succes skulle gøre ham berømt, som med opførelsen af Trump Tower midt i New York i 1980. Transport foregik i privat jetfly. Han iscenesatte sig med bøger om sin succes skrevet af ghostwriters, optræden i reality-tv og events som brylluppet med Melania i 2005, hvori USA’s kendte deltog.

Han syntes at have, hvad man(d) begærer. Men han ville også lede nationen, hvad han tilbød den gennem flere partier i tidens løb, fordi han var den bedste til det.

Trumps verdensbillede kan sammenfattes sådan: De stærke og dygtige, det vil sige de rige, skal styre, for de skaber den business, som andre lever af. Andre politikere er inkompetente snyltere, som lever af at være sammenspiste med pressen. Økonomi er det vigtigste, og lande er som konkurrerende firmaer. USA’s udenrigspolitik skal tjene penge til og skaffe arbejdspladser i USA – og bidrage til, at folk som Trump kommer til magten i andre lande. USA er et særlig godt land, men udnyttes af andre gennem handel, Nato og illegal indvandring. FN og klimapolitik er komplotter for at skade USA, og EU er en sammenrotning imod det. Kun ét land fortjener USA’s aktive støtte: Israel, og dets fjender er USA’s fjender. Modsat er der ingen grund til fjendskab med gode, stærke ledere som Putin, der ikke prøver at snyde USA.

TRUMPS BILLEDE AF VERDEN hænger sammen med det billede, han har af sig selv, og er uforstyrret af tvivl, intellektuel ballast og oplevelse fra andre cirkler end hans egne.

Hans uddannelse er en bachelor i økonomi, og hans kendskab til resten af verden stammer fra forretningsrejser og events. Hans forhold til kristendom blev formidlet af prædikanten Norman Peale, forfatter til ”Positiv tænkning og handling”, en tidlig version af moderne positiv psykologi.

Undrer man sig over nationalismen hos en tredjegenerationstysker, hvis første kone var tjekkisk født og den tredje slovensk, kan det netop skyldes behov for at vise sig amerikansk på den baggrund. Høj prioritering af Israel kan hænge sammen med, at Trumps datter konverterede til jødedom, da hun giftede sig med jøden Jared Kushner, der blev udsendt af præsidenten for at skabe fred i Mellemøsten.

Desuden ville Trump ikke have fået flertal uden støtte fra USA’s kristne højre, for hvem Israel er en mærkesag. Fjendtlighed mod Irans styre kan hænge sammen med, at Trump husker dets ydmygelse af USA i 1979 med gidseltagning af ambassaden og det forgæves forsøg på at befri den.

Trumps budskab til amerikanerne i 2016 var sådan cirka: I er great people og har et fantastisk land. Når der er problemer, og I bliver arbejdsløse, er det, fordi sammenspiste politikere i Washington tillader, at USA udnyttes af andre lande med handelsaftaler og klimaløgne, og fordi illegale indvandrere tager jobs, er kriminelle og terrorister. Men jeg kan redde jer, fordi jeg er dygtig og har råd til at være ærlig.

Budskabet blev garneret med personlige angreb på republikanske rivaler og Hillary Clinton. Medierne påviste mange fejl i Trumps påstande, hvad der dog også førte dem til at gentage dem hyppigt, mens Trump hævdede, at medierne er fulde af løgn.

Clinton kalkulerede med appel til moderne middelklasse, kvinder og sorte og latinske minoriteter, hvad der skulle give et komfortabelt flertal. Hendes rival, Bernie Sanders, appellerede, som Trump, til arbejdere og idealistiske unge demokrater. Han stod til at vinde, da partiets ledelse greb ind til fordel for Clinton, hvad der reducerede mobi liseringen af demokratiske kernevælgere.

Hillary Clinton begik en fejl ved at beskrive Trumps tilhængere som en flok ynkelige væsener, for der viste sig at være nok af dem til at give Trump et snævert flertal ved valget. Et tavst ”hvidt” flertal følte sig forurettede og vrede nok til at lade sig registrere og stemme.

Desuden havde Trump en vicepræsidentkandidat, Mike Pence, som fik det kristne højre til at acceptere Trumps kristne sindelag trods livsstilen. Sammen overtrumfede Trumps budskab og de gamle værdier de moderne.

VALGET CHOKEREDE DE FLESTE, men man trøstede sig med, at Trump ville blive modereret af vicepræsident, rådgivere, ledere i det republikanske parti og af sit møde med politiske realiteter. Nogle håbede, at angivelig russisk støtte til hans valgkamp ville blive afsløret og føre til hans afsættelse.

Sådan gik det ikke. Ministre og rådgivere blev fyret på stribe, hvis de sagde ham imod, hvilket efterlod Trumps egne børn og svigerbørn som det stabile element i den ledende stab. De fleste republikanske ledere har rettet ind efter Trump, der synes at have mere held med at forandre partiet end omvendt.

Andre spillede på hans forfængelighed og gav ham en fyrstelig behandling, som præsident Emmanuel Macron på Frankrigs nationaldag. Det blev gengældt med et pompøst besøg i Washington.

I Kina fik han som den første en middag serveret i Den Forbudte By. Det behagede Trump, men forhindrede ham ikke i kort efter at agere stik modsat de franske og kinesiske ønsker. Den eneste, som tilsyneladende har fået noget ud af at charmere Trump, er Nordkoreas diktator.

MAN SIGER, at Trump er uforudsigelig – i lighed med, hvad Machiavelli råder sin fyrste til for at styrke sin magt. Men Trump har sådan set efter bedste evne gennemført, hvad han sagde han ville. Opsigelse af klima- og Iran-aftaler, undsigelse af frihandelsaftaler, krav om større forsvarsudgifter i Nato-landene, ambassadeflytning samt at forhindre indvandring fra nogle muslimske lande og al illegal indvandring.

Den for USA’s asiatiske allierede ubehagelige overraskelse var hans aftale med Nordkorea, som dog harmonerer med hans verdensbillede ved at spare amerikanske forsvarsudgifter til at fjerne en nordkoreansk trussel mod USA.

Alle andre end hans vælgerskare håber på, at Trump ikke genvælges. Dem har han til gengæld ikke skuffet, og da den amerikanske økonomi har det glimrende, kan man ikke tage det for givet.

Pointen synes at være for resten af verden, at man ved, hvor man har Trump, og hvad man kan forvente sig: farlig handelskrig og en vis opløsning af de nuværende alliancer, til fordel for en mulig forståelse mellem USA og Rusland, der blandt andet indebærer gravens fred i et svækket Syrien. Vejen til at påvirke ham er ikke at vise, at noget er uklogt eller uretfærdigt eller at kildre hans forfængelighed, men at udvise det, han har respekt for. Det vil sige vilje og styrke til at tilgodese ens egne interesser.

Det er lettere for Kina end for EU, blandt hvis ledere nogle af de østeuropæiske skal overvinde en vis sympati for Trump og hans metoder, før de kan samle sig om Europas fælles interesser. For Danmark synes mere naturligt at indstille sig på de nye tider og søge sine ledestjerner hos Tyskland, Frankrig og EU end hos det – nu i mere end én forstand – fjerne USA. Skal EU kunne forsvare Europas og Danmarks interesser, er det nu, det har brug for opbakning fra lande som Danmark.

Gunnar Olesen er international rådgiver, cand.scient.pol.