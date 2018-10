Tidligere næstformand i DR: Maria Rørbye Rønn er blevet et offer for kulturvenstre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Maria Rørbye Rønn har ikke gennemskuet den reelle baggrund for nedskæringen af DR, skriver Ole Hyltoft, tidligere næstformand i Danmarks Radio

DR STANDER I VÅDE. Regeringen kapper 20 procent af DR’s budget. Den dybeste degradering af DR i radio/tv’s historie. Degradering er det rette udtryk. For der ligger også en afstraffelse i nedskæringen. Regeringen ville stoppe, at DR var så indforstået med Socialdemokratiet, venstrefløjen, og hvad dermed følger.

Maria Rørbye Rønn blev generaldirektør, fordi hun regnedes for en duelig administrator. Men generaldirektøren i DR er ikke nogen administrationspost. Det er en post, der forudsætter viden om kultur og politik. Generaldirektøren spiller hovedrollen i en daglig kamp om, hvordan danskernes sjæle skal påvirkes.

Jeg tror, Maria Rørbye Rønn kom til generaldirektørposten i 2011 uden nogen stærk kulturpolitisk hældning. Men hun kom straks og vedholdende under DR-systemets ensporede kulturradikale påvirkning. Og uden måske selv at forstå det er hun blevet et offer – eller et redskab – for kulturvenstre, den holdning, ja, man kan vel ligefrem sige det parti, der behersker journalist-, kultur- og forlagsverdenen, også uden for DR.

POLITIKERNE FRA DEN ENE HALVDEL af Socialdemokratiet og ud over regeringspartierne har længe været irriteret over det magtmonopol, som kulturvenstre har haft. Men har vel følt, det var en slidsom uriaspost at få genoprettet den ligelighed mellem holdningerne, der herskede i DR engang.

Så nu beskærer regeringen i stedet DR’s udfoldelse. Nu må alle seere lide under den svækkelse af DR, som de 20 procents nedskæring af licensen vil medføre. Jeg prøvede et par gange som næstformand i DR’s bestyrelse at forklare denne lidt gedulgte kulturkamp for Maria Rørbye Rønn. I enrum endda. Generaldirektøren sagde, hun lyttede til mig. Det gjorde hun måske. Men til andre sagde hun, at hun da blæste på mine advarsler. Det kunne godt være, DR var ensidig og kultursvag. Men den var nu, som den skulle være.

YTRINGSFRIHEDEN, SAGLIGHEDEN og upartiskheden er det uundværlige fundament for en demokratisk Danmarks Radio. Det slog allerede den første generaldirektør fast, den konservative kammersanger Emil Holm – hvid knækflip, stok og gamacher. Og han blev fulgt op af sin lige så ligevægtige og dygtige efterfølger, F.E. Jensen.

Men 1968-livsstilen, som ikke mindst landets journalister tog til sig, bragte DR ud af balance. Således at det flertal af seere og lyttere, der bibeholdt deres ikke-kulturradikale livsanskuelse, følte sig mere og mere hjemløse i DR’s udsendelser og DR’s kommentarer.

Et humoristisk højdepunkt i medarbejdernes fejring af kulturvenstres globale triumf indtrådte, da en hoben DR-medarbejdere under den amerikanske præsidents valg drog til USA for at fejre Hillary Clintons sejr. Deres slukørede reaktion over valgets resultat gjorde de deres bedste for at påføre den danske befolkning.

Det er den samme holdning, Maria Rørbye Rønn og hendes håndgangne mænd udviser, når de lader politikernes nedskæring af licensen med 20 procent gå ud over folkekære og almennyttige programmer som Peter Qvortrups ”Sundhedsmagasinet”, Ask Rostrups ”Langt fra Borgen” og sportsnyhederne; mens bagedyster, forherligelse af gammelt skrabsammen under betegnelsen antikviteter og andet i samme skure får lov at fortsætte. Maria Rørbye Rønns reaktion på de nye vilkår tyder på, at hun ikke har gennemskuet den reelle baggrund for nedskæringen af DR.