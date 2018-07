Drop snobberiet: Hvorfor handler debatten kun om universiteterne?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tværfagligheden dyrkes på professionshøjskolerne. Derfor er det en katastrofe, hvis uddannelser rykkes fra professionshøjskolerne til universiteterne, mener formand for Studenterforum UC

DET DANSKE uddannelsessystem rummer mange studieretninger og rekordmange studerende. Størstedelen af dem studerer bare ikke på et universitet.

Dagligt støder jeg på artikler, der på en eller anden måde nævner universitetet som stedet at studere. Ofte omtales universiteternes studenterorganisation Danske Studerendes Fællesråd omtalt som ”de studerendes talsperson”, selvom det som sagt er de universitetsstuderendes studenterorganisation.

Studenterforum UC er organisationen for de studerende på professionshøjskolerne med uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, leisure management og tegnsprogstolk for blot at nævne nogle få af de 92 uddannelser, der er på de danske professionshøjskoler.

MIT INDLÆG UDSPRINGER af en artikel i Kristeligt Dagblad i onsdags med overskriften ”Nyt filosofikum skal skabe bedre studerende”. På universiteterne. Det er bestemt ikke af jalousi, men blot et opråb. Hvorfor tales der så sjældent om studerende på professionshøjskolerne? De er også stressede. De skal også snakke mere om dannelse.

For få kender den egentlige betydning af professionshøjskolerne, hvilket også ses i debatten. Uddannelserne på professionshøjskolerne bidrager i høj grad til både velfærd og velstand – i både det offentlige og det private.

Hvorfor er det ikke værd at snakke om? Drop snobberiet og forestillingen om, at universitetet altid er det rigtige valg. Det er et rigtigt valg for mange, men der er også mange uddannelser med store fremtidsmuligheder på professionshøjskolerne – også uden for de store studiebyer.

EN AF DE DEBATTER, man ofte støder på, er om læreruddannelsens placering. Hvorfor skal en professionsuddannelse på universitetet, når det er en profession, man ender i?

Når man skal arbejde tæt sammen med pædagoger i skolen, er det også vigtigt som lærerstuderende at studere tæt på pædagogstuderende – og de er på professionshøjskolerne.

Tværfagligheden dyrkes på profes sionshøjskolerne. Derfor er det en katastrofe, hvis uddannelser rykkes fra professionshøjskolerne til universiteterne.

Christopher Ammentorp er formand for Studenterforum UC.