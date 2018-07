Det er vanskeligt at være bonusmor. For du har ikke ret til noget, men du har stadig et ansvar

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Bonusmor. Papmor. Reservemor. Ekstramor. Fars kone/kæreste. Det er betegnelser, mange børn i vore dage bruger, og mange kvinder kender betegnelserne og er godt tilfredse med at være en del af den mængde. Det er jo noget, de fleste af os stiler efter. At være en del af mængden. Vi vil da gerne skille os ud, men endelig ikke for meget. Vi skal helst passe ind. Vi søger efter følelsen af at høre til.

Trangen til at stile efter den følelse er uafhængig af alder. Det betyder, når vi som nybagt bonusmor står der med vores ”førstefødte” (som i dette tilfælde sagtens kan være teenager!), er der mulighed for, at mindst to personer kæmper for at passe ind i den nye familiestruktur.

Far er den samme og alligevel ikke. Huset er måske det samme og alligevel ikke. Er der ”nye” søskende at forholde sig til?

Og så er der det fremmede element af en ny voksen, der pludselig er til stede permanent. Livsvilkårene bliver grundvoldsrystet, og mens vi stadig vakler rundt som et nyfødt girafføl, er det tvingende nødvendigt, at vi stadig fungerer i verden. Vi skal passe vores jobs og vores skolegang.

Der er skrevet mange, lange, tykke bøger om vanskelighederne ved at være skilsmissebarn. Det er svært, og det er hårdt og ja, jeg er enig i, at det er blevet for let at give op på ægteskabet. Samtidig er jeg overbevist om, at ingen skal blive sammen for børnenes skyld, hvis det betyder, at børnene vokser op med sure forældre, der ikke taler sammen eller ikke kan udholde synet af hinanden. Men tal ordentlig om din mand/kone, også hvis det bliver en eks. Særligt når dine børn hører på det.

Min søn på 21 år spurgte mig engang, hvorfor hans far og jeg blev skilt. Det gjorde mig lykkelig! Tænk, at han ikke vidste det.

Hvor har hans far og jeg dog været gode til at tale ordentligt om hinanden, selvom der ikke er tvivl om, at vi havde en masse andet at sige om hinanden. Det gjorde vi bare ikke. Ikke på et tidspunkt, hvor børnene hørte det, i hvert fald.

Senere blev jeg bonusmor. En dreng på syv år og en pige på tre år kom ind i vores liv, da mine drenge var 13 og 14 år. Med glæden kom også: tørre numse, vaske hår, børste tænder, sørge for rent tøj, læse lektier, købe tøj, vænne af med sut, lære at binde sløjfe, lære at cykle, tørre snot og så videre. Alt det almindelige kedelige og meget glædelige, der er forbundet med at have børn.

Fordi jeg fik børn. Fordi jeg fik ansvar. Fordi jeg tog ansvar. Fordi at leve i en familie, sammenbragt eller ej, betyder, at der er et ansvar. Rettigheder plejer at følge med ansvar. Det gør det ikke i dette tilfælde. Du har ikke ret til noget som helst, når du passer ind i bonus-betegnelsen.

”Nej, hvor er hun dygtig til at læse – Det er, fordi hun er en kvik pige, hun har gode gener.” Det har ikke noget at gøre med, at du har læst utallige historier eller leget skole, når hun havde lyst, eller at du har motiveret og opildnet, hver gang pigen havde lyst til at læse og lære.

”Hvor var hun god til at smide sutten – Ja, det kom helt af sig selv.” Det har intet at gøre med, at du gennem længere tid har bortledt opmærksomhed, at du langsomt har trappet ned, så pigen ikke mærkede, at hun egentlig ikke havde brug for sin sut længere.

Fortjenesten er altid forældrenes. Den ligger ikke hos bonusforældrene. Det er lidt ligesom at være skolelærer. Går det skidt med børnene, er det lærerens ansvar, og går det godt, er det forældrenes.

Det er os, der er de voksne. Det er os, der har taget de beslutninger, der har bragt os selv i de situationer, vi står i. Og det er underordnet, om vi er blevet forladt eller er gået selv. Vi har nemlig ansvar for vores eget liv først og fremmest og ved at påtage os det ansvar, kan vi lære vores børn at påtage sig ansvaret for deres eget liv og de beslutninger, de er nødt til at tage.

Det er os voksne, der står med ansvaret. Vi skal opdrage vores børn og vores bonusbørn, så vi kan lide at være sammen med dem. Så er der en potentiel mulighed for, at andre har det på samme måde. At andre har lyst til at være sammen med vores børn. Så har vi givet vores børn muligheden for at være med i et fællesskab. Fællesskab giver tilhørsforhold. Tænk, hvis vi som forældre kunne begynde at eliminere ensomhedsfølelsen, der dominerer ungdommen i dag.

Anne-Sophie Weymelka er mor, bonusmor, skribent og folkeskolelærer.