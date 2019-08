Krifa: Du skal ikke bare fortsætte, hvor du slap, når ferien er forbi. Det er en farlig tendens

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er helt normalt at være lidt trist søndagen inden første arbejdsdag oven på en ferie. Det kender jeg ganske godt fra mig selv, når jeg skal vinke farvel til ferie, familie og festligheder og sige goddag til hverdagen. Men forsvinder følelsen ikke relativt hurtigt, er der noget galt, skriver formand for Krifa Søren Fibiger Olesen

Når vi trækker stikket og holder en velfortjent ferie med familien, kan det uden tvivl være med til at give plus på balance-kontoen. Vi får ladet op, bliver fyldt med ny energi og overskud. Men hvad nytter det, hvis trivslen på jobbet er i bund?

Alt for mange danskere vender i de her dage tilbage til et arbejde, hvor de faktisk slet ikke trives. Der har for de flestes vedkommende forhåbentligt og formentligt slet ikke været arbejde i tankerne, mens familien har fyldt i ferien.

For selvom vi måske reelt er fem minutter fra en stress-sygemelding, så har vores krop en helt vild evne til at holde ud, hænge i og fortrænge. Vi skal bare lige igennem den her opgave. Om fire uger har jeg ferie. Efter jul flytter jeg plads. Måske er min chef nemmere at have med at gøre, når vi er på den anden side af budgetforhandlingerne. Når Lone er tilbage fra barsel, kan jeg nok være tidligere hjemme. Og sådan kunne jeg blive ved.

Og selvom man måske godt kan mærke i maven, at det er noget mere og andet end en masse kvalitetstid og et farvel til sene hverdagsaftener med rosé, der gør, at man har det skidt over, at ferien er forbi – så får vi ikke lige gjort noget ved det. For vi kan vel lige hænge i til næste ferie. Vi har en tendens til at fortsætte, hvor vi slap, når ferien er forbi. Så vender vi tilbage til hamsterhjulet, hverdagens rutiner og uendelige gøremål.

Det betyder også, at vi vender tilbage til jobbet, kollegerne og bunken af arbejdsopgaver – og for alt for mange danskere er det altså med en dårlig fornemmelse i kroppen. Det burde ikke være sådan her.

Vi bruger en stor del af vores vågne timer på jobbet, og hvis vi ikke trives her, påvirker det vores generelle livslykke negativt. Det er derfor hjerteskærende at være vidne til danskere, der genvinder energi i ferien for derefter at hoppe hovedløst tilbage i et job, hvor de på ingen måde har det godt.

Det er derfor vigtigt, at vi mærker efter – også selvom vores samfund ikke nødvendigvis giver plads til det. Jeg er klar over, at vi lever i en tid, hvor vi selv og samfundet pålægger os det pres, at vi skal toppræstere i alle livets henseender. Men nogle gange er vi nødt til at trække i håndbremsen – og mærke efter.

Hvad er det, der konkret går én på? Er det kollegerne, opgaverne – eller mangler man mening med det, man laver? Måske er der noget, der kan skrues på, når man først bliver bevidst om det.

Uanset er det vigtigt at tale med nogen om det. Og det kan vi mærke i Krifa, at flere rent faktisk gør.

Særligt omkring ferierne oplever vi et boom i karrieresamtaler, fordi folk mistrives i deres job, og de kan mærke, at de ikke kan blive ved med at holde til det. Og måske har de endelig fået sagt det højt.

Det er en ærgerlig tendens, og det er derfor vigtigt, at vi ikke altid bare fortsætter, hvor vi slap.

For vi skal have det godt på jobbet. Det smitter nemlig af på resten af vores liv. Til glæde for os selv. Vores kolleger. Og ikke mindst vores familie og venner.

Søren Fibiger Olesen er formand i Krifa.