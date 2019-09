Efter sabbatåret: Siden jeg var seks år, har jeg bare skullet være færdig – det er jeg nu

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg følte, at sabbatåret var klimaks. Jeg var på toppen. Jeg var så udødelig, dansende på en højttaler på Roskilde Festival, skriver studerende

JEG HOPPEDE IND I mit sabbatår med hovedet først. Jeg har aldrig før følt mig så meget som en ensomhed og så lidt som en tosomhed, en flersomhed, som et fællesskab.

Da jeg fik min studenterhue på, mødte jeg mig selv. Så tog man hjem med sin familie, holdt studentergilde, hoppede nøgen i kanalen. Levede i en eufori, kyssede på sin ekskæreste, slog op med gamle venner, brændte samfundsfagsnoterne, forsøgte at finde et ståsted. Jeg følte, at det her, det var klimaks. Jeg var på toppen. Jeg var så udødelig, dansende på en højttaler på Roskilde Festival.

Men så kom august, og det regnede meget den sommer, men det regnede mest i august. Så skulle man gå på arbejde. I starten føltes det som at puste ud efter at have holdt vejret, i hvad der føltes som en evighed, i Kriger III-stillingen i yogatimerne.

Efter fem måneder føltes det præcis som at møde op til oldtidskundskab uden at have læst lektier og at blive spurgt ind til ”Iliaden” og Homer. Homer hvem – mener du ham fra ”Simpsons”?

Så mødte man op på arbejde og sagde: ”Godmorgen, hvordan kan jeg hjælpe dig?”. ”Tak, og hav en fortsat god dag.” Gik hjem fra arbejde. Åbnede hoveddøren. Satte mig i stuen. Kiggede ud i luften. Tjekkede Instagram.

Jeg kunne se en film. Eller drikke en øl med en ven. Jeg kunne skrive et digt, bage en bryllupskage, finde kuren mod kræft, organisere mine bøger efter farve, plukke mine øjenbryn, bekymre mig lidt om fedtet på mine lår. Ingen plan. Ingen forventninger. Hvad vil du helst, Sarah?

Jeg lavede meget te i starten, aflyste mange aftaler. Konkluderede, at jeg sikkert har en diagnose af en art, at jeg har ret flotte kindben, og at jeg har for meget fedt på mine lår. Bestilte bionedbrydeligt glitter på nettet. Købte to kjoler i ren tyl. Tatoverede mine arme. Slettede dating-app’en Tinder. Lærte spansk. Bagte kanelsnurrer. Downloadede Tinder igen. Jeg savnede ikke gymnasiet. Jeg skulle bare igennem, være færdig. Lige siden jeg var seks år, har jeg bare skullet være færdig. Nu er jeg færdig.

Jeg kunne blive antropolog, læge, politibetjent, negletekniker. Jeg kan også bare ligge her. Gå på bistand, gå i fordærv, gå i stå. Jeg gider ikke at forholde mig til at skulle forholde mig til noget. Jeg vil se Youtube-videoer af teenagere, der lægger makeup og ”10 epic fails that will blow your mind”. Jeg vil gå i ét med madrassen på min seng. Smelte ind under dynen og aldrig komme ud. Lade hårene på mine ben gro og lade håret på mit hoved blive gradvist mere fedtet.

Jeg lukker lige øjnene for en stund. Jeg sætter ikke et vækkeur, jeg har ikke travlt. Glemmer alt om fremdriftsreformer, om lønsedler. Glemmer alt om systemet.

Sarah Jane Kok er studerende.