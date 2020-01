Efter Tyrkiets angreb i Nordsyrien: Assyriske kristne ønsker hjælp til at blive

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

NOGET OVERRASKET blev jeg, da jeg lige før jul stødte på overskriften ”Mellemøstens kristne aner håb efter års krise” her i Kristeligt Dagblad den 21. december 2019.

Selvom det kan være rigtigt i andre dele af Mellemøsten, så passede det desværre ikke med det billede, som jeg aftenen forinden var vendt tilbage med fra en tur til Rojava i Nordsyrien. Her er de kristne under et enormt pres og trues med helt at forsvinde.

IKKE ALENE har de assyriske kristne i de senere år været udsat for direkte angreb fra Islamisk Stat. Men denne forfølgelse fortsætter nu via den tyrkiske invasion, som foreløbig har besat et stort område mellem storbyerne Kobane og Qamishli og drevet flere hundredtusinder på flugt.

Mange af disse er assyrere fra landsbyer i området, som er blevet overtaget af det tyrkiske regimes islamistiske lejesoldater.

Trods den erklærede våbenhvile fra den 17. oktober fortsætter angrebene. Ikke færre end 88 landsbyer er siden blevet invaderet og yderligere cirka 60.000 tvunget på flugt.

Mange af disse landsbyer er også kristne, og blandt assyriske politikere i selvstyret er der en klar fornemmelse af, at det ikke er en tilfældighed.

UNDER MIT OPHOLD MØDTES JEG med blandt andre repræsentanter for de assyriske kristne og med Bethnahrain Women’s Protection Forces, som er en forsvarsenhed for assyriske kvinder. Den blev oprettet i 2015 for at beskytte de kristne mod overgreb fra Islamisk Stat (IS) og andre islamistiske grupper.

De understregede, at det tyrkiske regimes invasion er en fortsættelse af angrebene fra IS og ikke alene rammer assyrerne, men også andre grupper i området, først og fremmest kurderne. Derfor kæmper de også mod invasionen sammen med blandt andre kurderne i SDF (Syrian Democratic Forces).

Men fordi der kun er omkring 100.000 assyrere tilbage i Rojava, så er de mulige konsekvenser større for de kristne, de trues med helt at forsvinde fra et område, hvor det assyriske kirkesamfund ellers har eksisteret i snart 2000 år.

Paradoksalt nok forøges denne risiko ved, at det faktisk er lettere for assyriske kristne at få asyl i USA og Europa, end det er for kurdere. Men som repræsentanterne for de assyriske selvforsvarsstyrker understregede, så ønskede de ikke hjælp til at flygte, men til at blive.

De er udmærket klar over, at hvis først de er spredt som asylmodtagere i en række vestlige lande, så bliver det meget svært at få lov til at vende tilbage.

Konkret pegede de på behovet for, at Vesten langt stærkere lægger pres på Erdogan-regimet for at stoppe besættelsen og trække sine styrker tilbage. Og de understregede behovet for humanitær bistand til de mange flygtninge i området, for eksempel gennem Syriac Cross.

DE ASSYRISKE REPRÆSENTANTER i selvstyret eller de assyriske selvforsvarsstyrker taler naturligvis ikke på vegne af alle kristne i området. Nogle få støtter faktisk Assad-regimet, og andre har valgt en mere neutral position, til det er afklaret, hvem der vinder. Men alle assyriske kristne i området, som jeg talte med og hørte om, deler frygten for morgendagen. De behøver vores hjælp, før det er for sent.

Søren Søndergaard er medlem af Folketinget for Enhedslisten, formand for den danske folketingsdelegation til Den Interparlamentariske Union (IPU) og kontaktperson for Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe.