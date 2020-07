Socialdemokrat: Det har altid været svært for arbejderklassen at bryde den sociale arv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal i Danmark blive bedre til at tale på tværs af socialgrupper og lære af hinanden. Vi skal blive bedre til at fremelske børns gode personlige egenskaber, lære børn og unge, at alle har talent, alle har mulighed for at uddanne sig, skriver Heidi Christensen, der er bestyrelsesmedlem i Bedsteforeningen og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Hasle/Møllevangen

Kristeligt Dagblad skrev den 17. juli, at ”Færre børn fra fattige familier bryder den sociale arv”. Det er et problem, arbejderklassen og familier på overførselsindkomst altid har kendt. Det er dem, der arbejder med børnene, der er det største problem. De har bare altid haft svært ved at erkende det.

Problemet begynder allerede, når barnet starter i daginstitution. Der er de fattige børn og arbejderbørn altid pæne og rene. I hvert fald i de fleste velfungerende arbejder- og fattige familier er tøjet og renheden en vigtig del. Lægebørn, akademikerbørn kan godt komme ufriseret i det nussede tøj fra dagen før.

Hver socialgruppe taler bedst med sin egen socialgruppe. Det er det grundlæggende problem i Danmark, vi skal blive bedre til at tale på tværs af socialgrupper og lære af hinanden. Vi skal blive bedre til at fremelske børns gode personlige egenskaber, lære børn og unge, at alle har talent, alle har mulighed for at uddanne sig.

Mine tre børn har altid undret sig over, at de og de andre børn fra ghettoen altid fik en eller to karakterer lavere end lærernes ”venners børn” fra villakvarterene. Også selvom de vel at mærke kunne det samme. Dem fra villaerne blev oftere erklæret egnet til gymnasiet, selvom de rent faktisk haltede fagligt.

Min datter har ikke taget en gymnasieuddannelse på grund af forskelsbehandlingen, hun blev usikker på sine egne evner. Jeg tog det ikke så tungt, jeg vidste jo, at hun sagtens kunne blive pædagog uden gymnasieeksamen, hun havde mulighed for at tage fagene på VUC. Hun gik den lange vej, det tænker jeg har været godt for hende, hun har ikke manglet arbejde siden.

Men det var svært for hende at få et pædagogmedhjælperjob på grund af den manglende studentereksamen. Hun fandt et afløserjob i en daginstitution i ghettoen Gellerup, de var glade for hende, hun kunne vælge mellem tre pædagogmedhjælperstillinger. De ville slet ikke af med hende, da hun skulle på seminariet.

Min yngste pige blev mobbet i syv år af forældre, lærere og klassekammerater. Hun var meget veltalende, dygtigere end mange af de andre børn i klassen, hun var efternøler og et meget temperamentsfuldt barn, empatien var ikke lige fulgt med på det tidspunkt.

Vi var nødt til at flytte hende til en anden skole. Det var skolen ikke tilfreds med, trods lærernes manglende vilje til at stoppe mobningen. Hun var jo den dygtigste i klassen. Det er et klassisk eksempel på, at arbejderbørn ikke må være for dygtige i folkeskolen. Mange arbejder- og fattige forældre har også oplevet det her. Man skal faktisk helst opfylde de negative forventninger. Det har jeg altid forbudt mine børn. Andre folks negative forventninger er deres problem. Der var en dreng på den nye skole, hvor begge forældre var akademikere, boede i hus og talte samme sprog som lærerne. Min datter kunne ikke forstå, at hun altid fik lavere karakterer end ham, for ifølge hende lå de på samme niveau.

Skæbnen ville så, at de to kom i samme klasse på gymnasiet. Drengen fra folkeskolen fik det højeste snit i klassen, min datter det tredje højeste snit af pigerne. Til december er hun psykolog.

Mine tre piger har fået en uddannelse, fået bedre karakterer på uddannelserne, efter de er gået ud af folkeskolen. For der har forældre og status ingen indflydelse. Vi har heller ikke hjulpet vores børn med lektier i de store klasser.

Stort set de fleste af vennerne fra ghettoerne har klaret sig godt og fået uddannelse, også selvom forældrene var fattige, på kontanthjælp eller enlige mødre i job.

I mit frivillige arbejde i Bedsteforeningen oplever jeg, at der er mange af de nye fattige, der er opvokset i de højere sociale lag, jeg har indtryk af, at det kan være sværere for dem at komme ud af fattigdommen. Dels på grund af stigmatiseringen, men også fordi de ikke har været vant til at kæmpe ligesom os, der udspringer af arbejder- og fattige familier.

Jeg mener også, at den såkaldte elite, lærere og pædagoger skal kigge indad. Samfundet har ikke ændret sig på den måde, siden jeg var barn, og mine forældre var børn, vi blev også udsat for de her fordomme.

Arbejderne og de fattige har på den anden side også fordomme om de højere sociale lag. Der er meget en dem og os-mentalitet. Min mor og moster måtte for eksempel ikke lege med lægens børn.

Alle kan blive til noget, alle har evner og talent for et eller andet, alle kan blive vindere. Min erfaring er bare, at det stiller krav til de voksne, det kræver, at man ser på andre på det sted, hvor de er nu, samt at samfundet sørger for uddannelse til alle.

Heidi Christensen er førtidspensionist og tidligere EFG-køkkenassistent og bestyrelsesmedlem i Bedsteforeningen og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Hasle/Møllevangen.