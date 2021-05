Elon Musk har aspergers, og det har jeg også. Men der ophører ligheden

Der mangler en mere nuanceret samtale om autisme, skriver studerende Mathilde Brun. Når du har mødt en med autisme, så har du mødt én med autisme

Jeg er en lidt sær en, det har jeg vidst i et stykke tid nu. Det har mine omgivelser faktisk også, og jeg er flere gange blevet omtalt som ”mærkelig, men på den gode måde”. Jeg tror, at det er et kompliment? Så da mangemilliardæren, entreprenøren og Twitter-entusiasten Elon Musk for nylig udtalte sig om sin aspergers-diagnose på landsdækkende amerikansk tv, der tænkte jeg: ”Fedt… Men ikke så fedt…”.

Når man kigger på stereotypen af aspergers, så er der nogle træk, der går igen. Han er klog, han er lidt akavet, og nogle af de ting, som han interesserer sig for, er måske lidt bizarre. Måske er han også lige en smule arrogant. De her træk går igen, når man dykker lidt nærmere ned i popkulturens afbildning af autisme. Se bare ”Rain Man”, ”The Big Bang Theory” og egentlig nok også ”Sherlock Holmes”.

Lyder det lidt bekendt? Minder det ikke lidt om Tesla-chefen Elon Musk?

Nu kommer det til at lyde, som om Musk aldrig burde have stået frem. Selvfølgelig er det ikke sådan. Det er godt, at han sætter samtalen i gang. Nu skal det bare forsigtigt styres, hvor samtalen skal gå hen. Mit forslag? Det er måske en god idé at tale om, hvordan vi ikke altid skal snakke om ham, men hende.

Sidste år (i en alder af 22 år) fandt jeg ud af, hvorfor jeg er en lidt sær en. Efter et kort og godt forløb hos AUH, sad jeg ned med en meget flink speciallæge, som konkluderede:

”Yes, du har aspergers.”

Godt nok formuleret på en mere professionel/lægefaglig måde.

Det er ikke, fordi jeg er bitter, men det kunne måske have været lidt fedt at vide det lidt før.

Men når man kigger på de rene tal angående piger og det autistiske spektrum, så viser det sig, at kun hvert fjerde diagnosticeret barn er en pige. Det beskrives af Jens Seeberg og Fie Lund Christensen i en artikel udgivet i 2017 om, hvorfor så få piger diagnosticeres, når vi ellers er i en ”diagnose-epidemi”.

Samtidig har piger lige den snert ekstra, når det kommer til det sociale. Vi autistiske piger ser på, hvad andre folk gør, og så tænker vi: ”Det der, det er da bare det, jeg gør!”.

Man kan sige, det er en slags social ”copy paste”-manøvre. Så opstår der ikke så mange akavede situationer. Vi ved, hvad vi skal og ikke skal sige, hvad vi skal gøre og ikke gøre. Så er alle jo glade!

Men en lille note her er, at det bare koster så meget energi. Man kan risikere at blive et ”levende spøgelse”, for hvis man forholder sig i baggrunden, så kan man jo ikke gøre så meget galt. Så hvis man siger, at drenge reagerer udad, så reagerer piger mere indad. Det medfører, at det ikke er lige let for forældre at opdage, at deres barn ikke har det for vildt. Det skal lige noteres, at jeg er 23 år, så det er en stærk formodning fra min side.

Men hvad skal man lige gøre ved det? Det er et godt spørgsmål, som jeg nok ikke er den bedst kvalificerede til at svare på. Et sted at begynde er at sprede information af den researchede slags. Så opstår der ikke denne Elon Musk-stereotyp af, at dem med autisme, de er sådan nogle, som på få sekunder kan optælle bunker af tandstikker a la ”Rain Man”.

Der er ikke en ”rigtig” form for autist. Diagnosen kommer i mange variationer, og personer af alle slags har autisme. Både piger, drenge og folk, som ikke identificerer sig som piger eller drenge. Vist har vi nogle fællestræk, men vi er ikke identiske.

Så husk – når du har mødt en med autisme, så har du mødt én med autisme.

Mathilde Brun studerer medievidenskab ved Aarhus Universitet.