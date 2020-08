En dag med Kristeligt Dagblad. Af en ny abonnents genvordigheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Gennem de seneste par år er jeg jævnligt blevet spurgt af både kloge folk og rene tumper: ”Jamen, har du ikke læst dit eller dat i Kristeligt Dagblad?”, som om det var en selvfølge, at jeg læste avisen.

Langt om længe har jeg givet op og tegnet et abonnement. Avisen kom første gang fredag den 14. august, og jeg havde nær fortrudt.

Inde i avisen ytrer tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen sig vidtløftigt om flere emner. Således forklarer han, at ordet ”idiot” er græsk for ”eneboer”. Ser man det!

Min ”Græsk-dansk Ordbog” af C. Berg, oplyser, at ”idiotis” betyder ”privat mand modsat embedsmand, den enkelte mand modsat staten, den ukyndige lægmand modsat fagmand”. Og se, det er jo langtfra det samme som eneboer.

Min ordbog, må det indrømmes, er fra 1885, så skønt Carlsen måske repræsenterer den allernyeste lingvistik, holder jeg mig fortsat til ordbogen.

Efter således at have svækket sin troværdighed gør Carlsen meget ud af en ministers fødselsdag, sært nok. De fleste mennesker har jo fødselsdag en gang om året, så hvorfor specielt fremhæve en ministers?

Helt galt går det, da Carlsen kommer i tanke om Morten Messerschmidt (DF). Han kan hverken lide tanken eller manden, for ”det støver altid omkring ham”. Man prøver at se det for sig, se den nydelige politiker i en sandstorm af bibelske dimensioner. Beklager, det er mig ikke muligt. Til gengæld kan jeg sagtens forestille mig Carlsen med støv på hjernen.

Blandt Messerschmidts mange forsyndelser anfører Carlsen, at ”ydmyghed er ikke det, der ligger ham nærmest. Blandt andet har han ladet sig fotografere knælende i bøn i en kirke. Det gør man ikke ustraffet bandt erfarne kristne”.

Erfarne kristne? Hvad i alverden er det? Jeg kender til elitekristne fra mine få besøg i grundtvigianske kredse. Men ”erfarne kristne”! Hører Carlsen til dem, lytter jeg gerne til en forklaring, om en sådan er mulig.

Frem for Messerschmidt, der dog ydmygt knæler i en kirke, fremhæver Carlsen den tidligere rethaveriske betonmarxist, professor Hans-Jørgen Schanz, der i sin høje alder har opdaget folkekirken ”som en meget stor kulturbærende faktor i Danmark”. Bedre sent end aldrig, at professoren bliver klogere, hvad man skulle have forsvoret. Han har set kirken, har han mon også hørt evangeliet, som er folkekirkens sine qua non ?

Hvad Carlsen dog undlader, men hvad en dr.phil. Nini Prætorius præsterer på samme side, er en anklage mod Messerschmidt og hans parti for en ”nationalistisk annektering af den danske folkekirke” i lighed med nazisternes annektering af den tyske kirke.

Har man ingen troværdige argumenter, kan man altid smække nazikortet i bordet.

Er Messerschmidt nazist? Har han luftet antisemitiske synspunkter? Har han saboteret landets demokratisk politiske-sociale institutioner? Har han taget initiativ til ”Sturmabteilungen”? Er svaret nej, må dr.phil. Prætorius’ indlæg betegnes som en forurening af den offentlige debat.

Hvad Messerschmidt faktisk har sagt og ikke beskyldes for at have sagt, er, at han vil forvalte arven fra Jesper Langballe og Søren Krarup.

Hvad de to ville, var at rense det politiske og sociale liv for al den lumre religiøsitet, der trives i og dominerer debat, samfund og politik som skimmelsvamp i et hus: den aggressive politiske korrekthed, som ifølge sanger og musiker Nick Cave er ”den mest ulykkelige religion i verden”.

Med kristendom skal alt religiøst blændværk, al poserende selvgodhed, al demonstrativ forkyndelse af egne så rigtige meninger og holdninger på bekostning af andre menneskers fordærvelige anskuelser fordrives.

I kristen forkyndelse henvises der til den foreliggende konkrete virkelighed, sådan som den er i sin plagsomhed, sin foreløbighed, sin ufuldkommenhed og sin udfordring, og ikke som svampede ideologer mener, den bør være.

I kristen forkyndelse tvinges den lydhøre til at se den øjeblikkelige forhåndenværende næste i hans/hendes konkrete situation. Det blik, som kristen forkyndelse tvinger til, er – med Simone Weil ord – ”først og fremmest et opmærksomt blik, hvor sjælen tømmer sig for ethvert egetindhold for i sig at optage det andet menneske, som den betragter, som det er i sin sandhed. Det kan kun den gøre, som ejer evnen til opmærksomhed”.

Det var bare det. Jeg fortsætter abonnementet en rum tid endnu, men vil ikke nægte, at det kan være tidsbegrænset.

Johs. H. Christensen er tidligere sognepræst i Skovshoved.