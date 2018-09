En farmors drøm: Det her er min ”brugsanvisning” på velfærd i Danmark. Følg den nu, hr. statsminister!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

For et par uger siden kunne jeg i min gode avis læse, at behandling for stress koster et tocifret millionbeløb. De penge var det vel værd at bruge på nyansættelser, skriver Ingeborg E. Møberg til statsminster Lars Løkke Rasmussen

I INDEVÆRENDE ÅR har jeg indtil flere gange, når vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er blevet interviewet på tv, hørt ham udtale: ”Det går godt i Danmark”.

Sagt om vores økonomi, formoder jeg. Men når det nu går så godt, så vend dog bøtten, hr. statsminister, og brug flere penge på at ansætte de ekstra hænder, som der råbes så højt på.

Jeg mindes demonstrationerne under forhandlingerne i foråret, hvor det især var sygeplejerskerne, der var ude med de hvide plakater med store, røde hænder, mens andre fortæller, at de gerne vil gå ned i løn, når blot de kan blive flere hænder på deres arbejdsplads.

Jeg synes, det er trist at høre om unge, nyuddannede sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre, som går ned med stress, blot et år eller to efter de har bestået deres eksamen i det, der skulle have været deres drømmejob. Det kan ikke være rigtigt, og det kan og må ikke fortsætte.

HVAD VILLE FØLGEN BLIVE, dersom alle hospitaler, skoler og institutioner ansatte så mange hænder, som de oprindeligt var normeret til, før krisen og besparelser satte ind?

Der ville blive mange flere, der ville tage glade på arbejde, fordi de vidste, at de sammen med deres kolleger kunne klare dagens opgaver. Så ville de komme mindre trætte hjem til en mere glad og rolig aften, hvilket i høj grad ville gavne ikke mindst børnefamilierne.

Den rene utopi, vil nogen sikkert indvende. Ja, for hvor skulle pengene til flere hænder komme fra i en tid, hvor kommunerne vrider sig under påtvungne besparelser?

Men når langt færre vil gå ned med stress, depression, rygskader med mere, vil der kunne spares mange penge på sundhedssektoren. For et par uger siden kunne jeg i min gode avis læse, at behandling for stress koster et tocifret millionbeløb. De penge var det vel værd at bruge på nyansættelser.

Dette her er så min ”brugsanvisning” på velfærd i Danmark. Følg den nu, hr. statsminister!

Ingeborg E. Møberg, Hillerød.