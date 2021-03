Danmark har længe været alt for passiv over for Kinas overgreb i Tibet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I dag er det 62-årsdagen for folkeopstanden mod den kinesiske besættelse i Tibets hovedstad, Lhasa, i 1959. Et oprør, der brutalt blev slået ned. Tusinder døde. Kina overtog al magt, og Tibets leder, Dalai Lama, måtte flygte til Indien. Den aktuelle situation i Tibet bliver mere og mere alvorlig.

Danmark har længe været alt for passiv i forhold til de overgreb, der foregår i Tibet, udført af de kinesiske magthavere. Men det bør ikke overses, at Danmark specifikt nævnte Tibet i 2008handlingsplanen for Kina, ”Partnerskab til fælles gavn”. Konkret i afsnittet om politisk dialog og samarbejde. Danmark opfodrer heri til ”styrket dialog med henblik på en løsning, der sikrer tibetanernes menneskerettigheder, kultur og religion”. Dette mål står stadig at læse i det danske udenrigsministeriums offentlige materiale.

Hvem kan mon hævde, at Danmark har opnået ét eneste resultat i forhold til disse danske mål. Tibets situation er i mellemtiden blevet stadig forværret.

Et nyligt, uhyggeligt eksempel taler sit tydelige sprog. Tibetaneren Kunchok Jinpa, der som følge af gode sprogkundskaber havde fået arbejde som turistfører, blev i 2013 arresteret og fik en dom på 21 års fængsel for at ”lække statshemmeligheder”. Dette ifølge det uafhængige franske journalistbureau RSF, Journalister uden Grænser. Jinpa havde angiveligt fortalt om protesterne i det område af det østlige Tibet, hvor han kom fra. Nu er han, ifølge RSF den 24. februar, død som følge af den hårdhændede behandling, han har været udsat for i fangenskab i de forløbne snart otte år.

Det kinesiske regime bør drages til ansvar for Kunchok Jinpas død, siger Cedric Alvani, RSF’s chef for organisationens kontor i Taiwan. Alvani opfordrer det internationale samfund til at lægge pres på Beijing for at løslade alle tilbageholdte forsvarere af pressefrihed.

Jeg havde lejlighed til at tale med Alvani for tre år siden i Taipei. Det er mit indtryk, at RSF er en troværdig organisation, som er særdeles velorienteret om udviklingen i Kina og i de kinesisk kontrollerede områder, ikke mindst Tibet.

De oplysninger, som RSF er kommet med i denne sag, stemmer godt overens med, hvad den internationale menneskerettighedsgruppe Human Rights Watch har offentliggjort. Human Rights Watch kalder den 21 år lange fængselsstraf for værende ”uden sidestykke” for sådan en lovovertrædelse. Human Rights Watch ønsker også at drage de kinesiske myndigheder til ansvar. Organisationens Kina-direktør, Sophie Richardson, konkluderer, at kinesiske embedsmænd i årtier er sluppet af sted med at tilbageholde folk uden grundlag og mishandle dem, herunder til den nære død. Hun efterlyser en uafhængig, international undersøgelse udført af FN’s menneskerettighedseksperter.

Hvad kan Danmark gøre? Det mindste, man burde gøre, ville være at støtte Human Rights Watch i kravet om en uafhængig international undersøgelse.

Hvis Danmark virkelig vil gøre noget konkret for Tibet, i tråd med de ovenfor nævnte danske mål fra 2008, burde vi benytte vore diplomatiske muligheder mere aktivt. Her er det desværre ikke nok at henvise til Bruxelles. Der er for lidt sammenhold i EU i forhold til Kina.

Vi bør bruge vores diplomati mere aktivt til at samarbejde med Kina-kritiske lande som Australien, Holland, Sverige og Canada. Det vil gøre det sværere for Kina at straffe de enkelte lande for kritikken. Hertil selvsagt en ny mere aktiv dansk linje i forhold til det amerikanske udenrigsministerium. Meget tyder på, at den ny amerikanske regering er ved at genskabe et udenrigsministerium, det led så stor skade under Donald Trumps folk.

En mere dynamisk dansk menneskerettighedspolitik i forhold til Kina vil være et vigtigt bidrag til at fastholde opmærksomheden om Tibet – et land og et folk, hvis sprog, kultur og religion er alvorligt truet.

Viggo Fischer er tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.